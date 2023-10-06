Осенью растения находятся в состоянии покоя и готовятся к зиме. Когда листья опали, самое время обрезать лишние ветви, чтобы проредить крону. Надо знать, когда это лучше делать и какие деревья можно обрезать.

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Когда и какие деревья обрезать

Лучше всего обрезать деревья осенью – в сентябре и октябре. В настоящее время их развитие замедляется, в то время как на улице еще достаточно тепло и сухо, чтобы провести процедуру.

Нуждаются в осенней обрезке плодовые деревья. Лучше это делать после того, как собрали весь урожай. Преимущество в том, что обрезка плодовых деревьев улучшает их форму. После срезания лишних веток, в следующем году деревья будут лучше цвести и плодоносить. Речь идет о яблонях, груше, вишне, сливах.



Обрезка деревьев / Фото из ютуба

Декоративные деревья также можно смело обрезать в осеннее время. Так, они будут выглядеть более аккуратно. В то же время к саженцам лучше будет поступать воздух и свет.

Отдельные кусты тоже обрезают осенью для улучшения их состояния и подготовки к зиме. Благодаря этому в следующих сезонах они будут лучше плодоносить.

для улучшения их состояния и подготовки к зиме. Благодаря этому в следующих сезонах они будут лучше плодоносить. Специалисты советуют производить обрезку хвойных деревьев. К примеру, можжевельник подстригают в осеннее время, чтобы удалить пожелтевшие ветви. Тогда крона будет компактнее.

Прежде всего, нужно обращать внимание на те деревья, которые имеют определенные проблемы. Поэтому нужно начинать обрезку с тех саженцев, где есть сухие, старые, ненужные ветки или там, где их большое количество, чтобы проредить крону. И осень – самое лучшее время для этого.