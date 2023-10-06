Восени рослини перебувають у стані спокої та готуються до зими. Коли листя опало, саме час обрізати зайві гілки, аби прорідити крону. Треба знати, коли це краще робити та які саме дерева можна обрізати.

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Коли і які дерева обрізати

Найкраще обрізати дерева восени – у вересні та жовтні. У цей час їхній розвиток сповільнюється, тоді як надворі ще достатньо тепло та сухо, аби провести процедуру.

Потребують осінньої обрізки плодові дерева. Краще робити це після того, як зібрали весь урожай. Перевага у тому, що обрізка плодових дерев покращує їх форму. Після зрізання зайвого гілля, наступного року дерева будуть краще цвісти та родити. Йдеться про яблуні, груші, вишні, сливи.



Обрізка дерев / Фото з ютубу

Декоративні дерева також можна сміливо обрізати в осінню пору. Так, вони будуть мати акуратніший вигляд. Водночас до саджанців краще надходитиме повітря та світло.

Окремі кущі теж обрізають восени для покращення їх стану та підготовки до зими. Завдяки цьому у наступних сезонах вони будуть краще родити.

для покращення їх стану та підготовки до зими. Завдяки цьому у наступних сезонах вони будуть краще родити. Фахівці радять проводити обрізку хвойних дерев. Наприклад, ялівець підстригають в осінній час, аби видалити пожовклі гілки. Тоді крона буде більш компактною.

Насамперед треба звертати увагу на ті дерева, які мають певні проблеми. Тому треба починати обрізку з тих саджанців, де є сухі, старі, непотрібні гілки або там, де їх велика кількість, щоб прорідити крону. І осінь – найкраща пора для цього.