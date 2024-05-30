Жінки з цими іменами кохають лише раз: дізнайтеся, хто у списку

Вірність дуже важлива у стосунках. Серед жінок є ті, які ніколи не зраджують свого партнера. Такою якістю характеру їх, зокрема, наділяє ім'я.

Зберігають вірність коханому Марії, Жанни, Євгенії, Ганни та Світлани. Детальніше про значення та походження цих імен розповість LifeStyle 24.

Краса Власницям цих імен по-справжньому щастить у коханні: які у списку

Жінки, яким належать ці імена, кохають лише раз

Марія

З давньоєврейської мови ім'я Марія перекладається як "жадана" або "кохана". Йому також дають значення "сумна" та "відкинута".

У житті Марії сім'я займає найперше місце. Вони віддають усю свою любов та турботу дітям та чоловікові. Крім того, залишаються вірними у стосунках.

Жанна

Вважається, що ім'я Жанна має давньоєврейське та французьке коріння. Трактується як "благодать", "милість Божа" або "душа".

Жанна досить пізно виходить заміж, адже хоче, щоб це було раз і на все життя. У стосунках вона неймовірно щира, добра та відкрита.

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Євгенія

Ім'я Євгенія прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "благородна", "нащадок шляхетного роду", "високошляхетна".

Євгенія вміє кохати до нестями. Вона може довго обирати собі партнера, адже є доволі вимогливою та не хоче несерйозних стосунків.

Ганна

Ім'я Ганна також давньогрецьке, однак має ще й давньоєврейське походження. Перекладається як "прихильність" або "добра воля".

Ганна – неймовірно турботлива, тому її чоловікові по-справжньому пощастить. Жінка важливо, щоб коханий був спокійний, відповідальний та самостійний.

Світлана

Слов'янське ім'я Світлана утворилося з двох слів: "світло" та "лан". Його трактують по-різному: "Світло Землі", "світла", "світловолоса".

Світлана хоче, щоб чоловік її добивався. Така жінка майже ніколи не проявляє ініціативу, проте у подружньому житті все змінюється.