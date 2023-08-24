Які поради не давай та що не кажи, батьки завжди зупинять свій вибір на тих іменах, які їм до вподоби найбільше. До того ж у кожному регіоні України – різні смаки. Цікаво, що подобається жителям Черкаської та Вінницької областей.

Просто і гарно 7 коротких і милих імен для дівчаток, які підійдуть всім

Імена у Черкаській області

Серед дівчаток були популярні такі імена, які ви всі добре знаєте. Тут немає нічого специфічного чи особливого. Йдеться про Анастасію, Анну, Алісу, Аріну, Вероніку, Вікторію, Єву, Марію, Мілану, Соломію, Софію, Стефанію, Поліну.

Не пасли задніх і хлопчики. Юних козаків називали Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Дмитро, Іван, Максим, Марк, Матвій, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена теж траплялися у Черкаській області. Батькам хотілося надати своїм немовлятам трохи елегантності та шику. Адже це буде виділяти їх з-поміж інших.

Жіночими іменами стали Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, К'яра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра.

А для хлопчиків обирали такі: Айман, Арей, Гулором, Дар, Єсфір, Закір, Златан, Ілон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомір, Саян, Тегран, Тихон.

Імена у Вінницькій області

У жителів Вінницької області було своє бачення на вибір ймення для малюків. Хтось любить щось традиційне та звичне, а хтось – має жагу до нового. Ось впізнаваними іменами для дівчаток стали Софія, Анна, Анастасія, Вікторія, Соломія.

Чоловічими та звичними іменами були Артем, Дмитро, Максим, Матвій. Особливо популярний Марк.

Не обійшлося без новинок. Окремим вінничанам подобається давати дітям імена, як і персонажів фільмів і серіалів. Це одразу наштовхує на певні асоціації.

Дівчаток називали Поліанна, Афіна, Кірієна, Севда, Лоліта, Моніка;

Хлопчикам давали теж дуже незвичні та специфічні імена. Як-от, Султан, Єлісей, Радослав, Мойсей, Нікітас.