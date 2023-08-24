Какие советы не давай и что ни говори, родители всегда остановят свой выбор на тех именах, которые им нравится больше всего. К тому же в каждом регионе Украины – разные вкусы. Любопытно, что нравится жителям Черкасской и Винницкой областей.

Просто и красиво 7 коротких и милых имен для девочек, которые подойдут всем

Имена в Черкасской области

Среди девочек были популярны имена, которые вы все хорошо знаете. Здесь нет ничего специфического или особенного. Речь идет об Анастасии, Анне, Алисе, Арине, Веронике, Виктории, Еве, Марии, Милане, Соломии, Софии, Стефании, Полине.

Не пасли задних и мальчики. Юных казаков называли Артем, Богдан, Владимир, Владислав, Денис, Дмитрий, Иван, Максим, Марк, Матвей, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав.

Редкоупотребительные имена тоже встречались в Черкасской области. Родителям хотелось придать своим младенцам немного элегантности и шика. Ведь это будет выделять их из других.

Женскими именами стали Авелия, Ая, Глафира, Эльмира, Эмма, Зоряна, Изольда, Иллария, Кьяра, Кэролайн, Луна, Миропия, Мечта, Соля, Тиана, Цвитана, Ясмина, Ятомера.

А для мальчиков выбирали следующие: Айман, Арей, Гулором, Дар, Эсфирь, Закир, Златан, Илон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомир, Саян, Тегран, Тихон.

Имена в Винницкой области

У жителей Винницкой области было свое видение по выбору имени для малышей. Кто-то любит что-то традиционное и привычное, а кто-то жаждет нового. Вот узнаваемыми именами для девочек стали Софья, Анна, Анастасия, Виктория, Соломия.

Мужскими и привычными именами были Артем, Дмитрий, Максим, Матвей. Особенно популярен Марк.

Не обошлось без новинок. Отдельным винничанам нравится давать детям имена, как и персонажей фильмов и сериалов. Это сразу наталкивает на определенные ассоциации.

Девочек называли Полианна, Афина, Кириена, Севда, Лолита, Моника;

Мальчикам давали тоже очень необычные и специфические имена. А именно, Султан, Елисей, Радослав, Моисей, Никитас.