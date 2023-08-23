Если вы долго думаете, какое имя выбрать, не переживайте. Мы поможем вам решить эту проблему. Но перед этим подумайте, чтобы имя гармонировало с фамилией, потому что потом бывают забавные ситуации. Перед вами – список коротких и красивых имен для девочек.
Возьмите на заметку Остаются в памяти надолго: 8 старинных украинских имен для мальчиков
Список коротких и милых имен для девочек
- Анна – прекрасное имя, возникшее от древнееврейского Ханна. В переводе на украинский означает "расположение", "храбрость", "сочувственность". Очень часто в европейских странах говорят – Ана (без удвоения).
- Ноэлия, по словам специалистов, происходит от имени Натальи. Отсюда и популярная форма – Ноэль. Значит "рожденная на Рождество", поэтому раньше так называли только девочек, которые рождались в эту пору.
- Лола очень красиво звучит. Если вам нужно короткое имя, это оно. Есть несколько версий происхождения, например, из латинской – "полевой сорняк". На тюркском языке имеем более нежный перевод – "тюльпан", "первый цветок весны". В то время как с санскрита такой перевод: "изменчивая", "непостоянная".
- Джулия – замечательное имя, сразу возникают ассоциации с топовыми голливудскими актрисами, как, например, Джулия Роберт. Есть версия, что имя оказалось в Украине из Греции. Там слово "иулия" имеет значение "пушистая", "волнистая", "кудрявая". А второй вариант предполагает, что имя сформировалось от латыни. Перевод – "июльская" или "из рода Юлиев"
- Элиза – краткая версия имени Елизавета. Оно берет начало из Библии и означает "что почитает Бога", "обет Господу".
- Лейла – имя с восточным колоритом арабского происхождения. Дословно переводится как "родившаяся ночью женщина". Некоторые трактуют имя более фигурально: "черноволосая", "с волосами, черными как ночь".
- Хлоя – популярное за границей женские имя с особым шармом. Берет начало от старого греческого имени Хлоэ. Оно означает "молодой побег". Некоторые трактуют его как "зеленая" или "цветущая".