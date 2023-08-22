В древности наши предки верили, что имя обладает магической силой, поэтому подбирали их особенно тщательно и внимательно. Гордо, когда современники носят имя славян и распространяют свое. Итак, предлагаем прочитать перечень интересных мужских имен с древности.

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Список старых имен для мальчиков

Всеволод – звучит мощно и гордо. Удельно славянское имя со значением "обладает всеми" или "обладатель всех". Так было зовут князя в литературном памятнике "Слово о походе Игорев". Отмечает именины 6 ноября.

Евстахий – греческого происхождения, но успешно влилось в давнюю украинскую культуру. Означает "твердый", "неизменный", "плодородный". Сокращенно его называют – Стах, Остап, Остапонько. День ангела Евстахия выпадает на 8 марта.

Антоний – возникло в латинском языке. Когда-то было очень популярно в Киевской Руси. Объясняется как "вступающий в бой". Празднуют именины. 23 июля. Сокращенные формы имени – Антон, Антошка, Антось, Тонько, Тосько. Основателем Киево-Печерской Лавры был Антоний Печерский.



Антоний Печерский / Фото СПЖ

Власий – не очень распространенное в Украине имя, но по-своему интересное. День ангела есть 24 февраля. Более известной формой имени является Улас. Все мы хорошо помним известного украинского писателя Уласа Самчука.

Єремий или аналог Веремий – имя, возникшее от древнееврейского пророка Иеремии. Имеет значение "Бог дает". Часто говорят Ярема, Ярко, Яро. День ангела отмечается 14 мая.

Игнатий – латинское имя. Означает "огненный", "ревностный". Популярные формы имени – Игнат, Игнатко. В Украине выдающейся фигурой был общественно-политический деятель, композитор и театрал – Игнат Хоткевич. В честь этой фигуры во Львове называется культурный и образовательный центр – Дворец имени Игната Хоткевича.



Дворец им. Хоткевича / Фото "Твой город"

Маркиян также сформировалось на латыни. Имеет значение "сын Марка". Принимают уменьшительно-ласкательную форму - Маркиянчик, Яник. Именины приходятся на 7 ноября.

Никифор образовалось в старой Греции. Дословно толкуется как "несущий победу". Кроткие формы для употребления – Никифорчик, Нечипир, Ницко. Никифор отмечает День Ангела 22 февраля.