Имена из православия отличаются особым воздержанием и спокойствием. Они умиротворяют и вдохновляют, потому что имеют особую, непохожую на других, историю. Ознакомьтесь с несколькими православными именами для девочек и узнайте, кто из святых их носил.

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Православные имена для девочек

Очень известным именем в религии является Магдалина. А мы все знаем святую Марию с такой фамилией. Сначала вела грешный образ жизни, но стала ученицей Христа, когда он выгнал из нее черную силу. Мария Магдалина была с Исусом в самый трудный момент его жизни – распятие на Голгофе.

После похорон, когда Мария не увидела тела в гробнице, испугалась. Сын же Божий предстал перед ней и велел поделиться с апостолами, что он воскрес.



Мария Магдалина / Фото "Дивен Мир"

Вам может быть знакомо женское имя Евдокия. Оно достаточно древнее. Когда-то была свята с таким именем, которая было настоятельницей христианского храма в Сирии. Начала интересоваться религией случайно: услышала, как один человек читал Священное Писание, раздел о наказании за грехи.

Переосмыслив все, Евдокия продала все свои имения, раздала деньги и перебралась в монастырь. Впоследствии ее зарубили за веру во Христа.



Святая Евдокия / Фото Church.ua

Еще одно красивое имя с церковным происхождением – Ефросинья. Так звали княжну из династии Изяславичей. Она была одной из самых умных женщин в 12 веке. Женщина поражала всех своей красотой и мудростью.

Женщина отказывала всем мужчинам в браке и решила стать монахиней – участником монастыря. Там она переписывала книги и раздавала средства по продажам бедным.



Святая Ефросинья / Фото "Интересная история"

Не менее красивыми именами, которыми можно назвать девочку по православному календарю есть: