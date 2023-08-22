У давнину наші предки вірили, що ім'я має магічну силу, тож добирали їх особливо ретельно та уважно. Гордо, коли сучасники носять ймення слов'ян та поширюють своє. Тож пропонуємо прочитати перелік цікавезних чоловічих імен з давнини.

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Перелік старих імен для хлопчиків

Всеволод – звучить потужно та гордо. Питомо слов'янське ім'я зі значенням "володіє всіма" або "володар усіх". Так було звати князя у літературній пам'ятці "Слово про похід Ігорів". Відзначає іменини 6 листопада.

Євстахій – грецького походження, але успішно влилося в давню українську культуру. Означає "твердий", "незмінний", "родючий". Скорочено його називають – Стах, Остап, Остапонько. День ангела Євстахія припадає на 8 березня.

Антоній – виникло у латинській мові. Колись було дуже популярним у Київській Русі. Тлумачиться як "той, що вступає в бій". Святкують іменини. 23 липня. Скорочені форми імені – Антін, Антошко, Антось, Тонько. Тосько. Засновником Києво-Печерської Лаври був Антоній Печерський.



Антоній Печерський / Фото СПЖ

Власій – не дуже поширене в Україні ім'я, але по-своєму цікаве. День ангела мають 24 лютого. Більш відомою формою імені є Улас. Усі ми добре пам'ятаємо відомого українського письменника Уласа Самчука.

Єремій або аналог Веремій – ім'я, що виникло від староєврейського пророка Єремії. Має значення "Бог дає". Часто кажуть Ярема, Ярко, Яро. День ангела святкують 14 травня.

Ігнатій – латинське ім'я. Означає "вогненний", "ревний". Популярні форми імені – Гнат, Гнатко. В Україні видатною постаттю був громадсько-політичний діяч, композитор і театрал – Гнат Хоткевич. На честь цієї постаті у Львові називається культурний та освітній центр – Палац імені Гната Хоткевича.



Палац ім. Хоткевича / Фото "Твоє місто"

Маркіян також сформувалося на латині. Має значення "син Марка". Вживають зменшувально-пестливу форму – Маркіянчик, Яник. Іменини припадають на 7 листопада.

Никифор утворилося у Давній Греції. Дослівно тлумачиться як "той, хто несе перемогу". Лагідні форми для вживання – Никифорчик, Нечипір, Ніцько. Никифор відзначає День ангела 22 лютого.