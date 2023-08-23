Якщо ви довго гадаєте, яке ім'я обрати, не журіться. Ми допоможемо вам розв'язати цю проблему. Але перед цим подумайте, щоб ім'я гармоніювало з прізвищем, бо потім бувають кумедні ситуації. Перед вами – перелік коротких і гарних імен для дівчаток.

Візьміть на замітку Залишаються у пам'яті надовго: 8 стародавніх українських імен для хлопчиків

Перелік коротких і милих імен для дівчаток