Якщо ви довго гадаєте, яке ім'я обрати, не журіться. Ми допоможемо вам розв'язати цю проблему. Але перед цим подумайте, щоб ім'я гармоніювало з прізвищем, бо потім бувають кумедні ситуації. Перед вами – перелік коротких і гарних імен для дівчаток.
Візьміть на замітку Залишаються у пам'яті надовго: 8 стародавніх українських імен для хлопчиків
Перелік коротких і милих імен для дівчаток
- Анна – прекрасне ім'я, яке виникло від давньоєврейського Ханна. У перекладі на українську означає "прихильність", "хоробрість", "співчутливість". Дуже часто у європейських країнах кажуть – Ана (без подвоєння).
- Ноелія, за словами фахівців, походить від імені Наталі. Звідси й популярна форма – Ноель. Означає "народжена на Різдво", тож раніше так називали лише тих дівчаток, які народжувалися в цю пору.
- Лола дуже красиво звучить. Якщо вам потрібне коротке ім'я, то це воно. Є кілька версій походження, наприклад, з латинської – "польовий бур’ян". Тюркською мовою маємо більш ніжний переклад – "тюльпан", "перша квітка весни". Тоді як з санскриту такий переклад: "мінлива", "непостійна".
- Джулія – чудове ім'я, одразу виникають асоціації з топовими голлівудськими акторками, як от, Джулія Роберт. Є версія, що ім'я опинилось в Україні із Греції. Там слово "іулія" має значення "пухнаста", "хвиляста", "кучерява". А другий варіант передбачає, що ім'я сформувалося від латині. Переклад – "липнева" або "з роду Юліїв"
- Еліза – коротка версія імені Єлизавета. Воно бере початок із Біблії та означає "та, що шанує Бога", "обітниця Господу".
- Лейла – ім'я зі східним колоритом арабського походження. Дослівно перекладається як "жінка, яка народилася вночі". Дехто трактує ім'я більш фігурально: "чорнява", "з волоссям, чорним як ніч".
- Хлоя – популярне за кордоном жіночі ймення з особливим шармом. Бере початок від старого грецького імені Хлое. Воно означає "молодий пагін". Деякі трактують його як "зелена" або "квітуча".