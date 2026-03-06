Детальніше про те, як назвати дівчинку, яка народиться навесні – розповів сайт Як звати. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

Як назвати доньку, яка народиться навесні: красиві жіночі імена

Квітослава

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "та, що прославляє квіти". Зазвичай так називають життєрадісних жінок, яким легко знайомитися з іншими людьми. Представниці цього імені цінують красу та гармонію, тому часто мають вишуканий смак у мистецтві.

Лілія

Таке ім'я походить з латинської мови та означає "лілія", пише сайт Ім'я Онлайн. Здебільшого так називають красивих дівчат, які здатні захоплювати увагу інших. До речі, ім'я Лілія нерідко пов'язують з образом Ліліт – першої жінки Адама, за однією з легенд. Власниці цього імені часто дають корисні поради своїм найріднішим.

Жасмін

Це ім'я має давньоперське походження та трактується як "гілка жасмину". Його володарки наділені високим інтелектом та критичним мисленням. Вони мають сильний характер, тому завжди борються за справедливість та незалежність. Власниці цього імені відзначаються надійністю та простотою, через що до них постійно тягнуться люди.

Ельвіра

Давньогерманське ім'я Ельвіра перекладається як "правдива", "доброзичлива", "прихильна" та "благодійна". Водночас існує версія, що з іспанської мови воно трактується як "та, хто всіх оберігає" або "захисна". Ельвіри не бояться відстоювати власну думку та ставати на захист своїх рідних і друзів. Такі жінки хочуть побудувати міцну родину, тому не погоджуватимуться на несерйозні стосунки.

Аурелія

Ім'я Аурелія походить з латинської мови та перекладається як "золота". У давнину так називали лише представниць аристократії. Переважно власниці цього імені – розумні та елегантні жінки, які вражають своїм вишуканим стилем.

Як назвати доньку навесні 2026 року / Фото Freepik

