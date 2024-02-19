Найкраще для створення зачісок використовувати шовкові гумки. Адже вони зроблені з натуральної тканини та мають дуже естетичний вигляд. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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Користь шовкових гумок для волосся

Шовкові гумки підходять для всіх типів волосся та шкіри. Тому можете не боятися купувати їх у магазинах. Такий аксесуар володіє неймовірно корисними властивостями. Зокрема, зміцнює структуру волосся, захищає та пом'якшує його, перешкоджає появі посічених кінчиків.

Особливу популярність серед дівчат шовкові гумки здобули останніми роками. Однак за ними важливо ретельно доглядати. Аксесуар обов'язково потрібно прати руками, а сушити у безпечному місці. Зокрема, необхідно уникати опалювальних приладів та прямих сонячних променів.

Які гумки шкодять волоссю

Важливо зазначити, що шкодять волоссю гумки, які зроблені з синтетичних матеріалів. Саме через них волосся постійно електризується, а потім стає сухим, ламким і тьмяним. Ви не отримаєте міцні та еластичні локони.

Не використовуйте такі гумки для волосся / Фото hochu.ua

Не використовуйте такі гумки для волосся / Фото hochu.ua

Не використовуйте такі гумки для волосся / Фото hochu.ua

Не використовуйте такі гумки для волосся / Фото hochu.ua