В Україні прагнуть скасувати святкування 8 березня на державному рівні. Все через те, що радянська влада спотворила суть свята. 24 канал підготував декілька найпопулярніших думок про 8 березня, які є некоректними.

До теми 8 березня: коли виник Міжнародний жіночий день і чи має він російське коріння

Міфи про 8 березня

8 березня виникло в СРСР

Насправді Міжнародний жіночий день виник у США. Свято пов'язане з мітингами робітниць текстильних фабрик, які вимагали скорочення робочого дня та права голосу. Тому саме в Америці в 1909 році вперше проголосили відзначення Міжнародного дня жінок.

Через рік на з'їзді в Копенгагені, за ініціативи німецької соціалістки Клари Цеткін, свято утвердили на міжнародному рівні. У перший рік святкування в багатьох країнах Європи відбулися масові демонстрації, на яких жінки вимагали права голосу та створення оптимальних умов праці.

8 березня – це свято весни, ніжності та краси

Основна ідея свята не пов'язана з весною як порою року, коли природа оживає та розквітає. Оскільки 8 березня – це день боротьби жінок за власні права. Тому варто розуміти історію свята та його справжній сенс.



Чому 8 березня не є святом весни та краси / Фото Canva

У цей день не потрібно нагадувати кожній жінці про її красу та вроду, а пам'ятати про проблеми нерівності, які були колись та є тепер.

8 березня святкують лише в пострадянських країнах

ООН ще у 1977 році затвердила 8 березня на міжнародному рівні. Сьогодні це свято відзначають в багатьох країнах. Хоча вихідним 8 березня залишається переважно в посткомуністичних державах, таких як: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Латвія, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан.

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У США 8 березня скасували офіційний вихідний. Однак увесь місяць в країні присвячений згадці про жінок та їхній рух за права та рівність. З цієї нагоди на вулицях влаштовують тематичні демонстрації.



Як святкують 8 березня в інших країнах / Фото Canva

Крім того, свято відзначають в Китаї, Кенії, Камбоджі, Ізраїлі та Італії. Однак в більшості європейських країнах 8 березня не є популярним, тому його зазвичай святкують лише прихильники соціалістичних поглядів.

Навіщо жінкам такий день, якщо вони вже мають рівні права

Сьогодні жінки мають більше прав, ніж у 20 столітті. Однак варто пам'ятати історію цього нелегкого шляху, щоб розуміти сучасні реалії.

Крім того, на жаль, цілковитої гендерної рівності не досягнуто. Адже жінок досі можуть дискримінувати за статтю. Тому проблема порушення прав жінок залишається актуальною дотепер.



Навіщо жінкам свято 8 березня / Фото Canva