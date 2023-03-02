Загалом у багатьох країнах світу 8 березня не є вихідним днем. В Україні така традиція залишилася через пострадянське минуле, пише 24 Канал.

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Свято виникло в Америці через масові страйки жінок, які виступили проти важких умов праці та вимагали права голосу. У 1909 році в США проголосили 8 березня Міжнародним днем жінок. Після цього дата стала пам'ятною для Європи та інших країн світу. Оскільки нагадувала про нелегку боротьбу жінок за власні права.

Однак в Радянському Союзі свято набуло інших відтінків значення. Часто 8 березня вважали особливим "днем ніжності та краси" усіх жінок. Однак не підкреслювали головний аспект свята.

Чи буде вихідний 8 березня: що відомо

8 березня не буде державним вихідним у 2023 році. Оскільки в Україні додаткові вихідні скасовані через воєнний стан, який продовжено до 20 травня. Це передбачає закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Однак такі умови праці стосуються державних установ та підприємств. У приватних організаціях роботодавець може самостійно встановлювати графік роботи та відпочинку.



Чи скасують вихідний 8 березня в Україні / Фото Canva

В Україні хочуть скасувати 8 березня

Про скасування офіційного вихідного 8 березня точаться дискусії вже вперше. Цього року у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт №9009, у якому пропонують анулювати вихідний 8 березня, а також на 1 і 9 травня. У документі зазначено, що ця дата має безпосередній зв'язок з московським окупаційним режимом, який насаджував українцям свої погляди на місце та роль жінки в суспільстві. Тому після перемоги України свято має бути скасоване на державному рівні.

Крім того, 28 лютого Міністерство цифрової трансформації у Дії запустило спеціальне опитування, де кожен громадянин може проголосувати: чи залишати 8 березня вихідним, чи зробити робочим днем. Взяти участь в голосуванні можна до 6 березня.

Щоб проголосувати у Дії потрібно обрати розділ "Послуги" та натиснути на "Опитування". Тоді з'являться три варіанти відповідей: перший – цей день має бути робочим; другий – залишаємо вихідним; третій – не можу визначитись.

Законопроєкт ухвалять після отримання результатів голосування українців у Дії.

На коли пропонують перенести вихідні

У згаданому вище законопроєкті пропонують перенести офіційні вихідні на інші пам'ятні дати. Замість 8 березня, хочуть створити свято День української жінки, яке відзначатимуть 25 лютого – в день народження Лесі Українки.

Крім того, новими вихідними можуть стати 9 березня (День народження Тараса Шевченка) та друга неділя травня (День матері).