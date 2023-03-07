Від початку заснування 8 березня було пов'язано з боротьбою жінок за власні права та гендерну рівність у суспільстві. А вже радянська влада зробила цей день святом "весни та ніжності", викрививши ідею та важливість Міжнародного жіночого дня. Далі у матеріалі 24 Каналу читайте, чому і як так сталося.

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Історія виникнення Міжнародного жіночого дня

На початку XIX століття в США працівниці фабрик почали виходити на демонстрації, які сколихнули усе американське суспільство. Тоді вони вийшли на масові протести з метою поліпшити умови праці, скоротити тривалість робочого дня та отримати права голосу.

Під впливом цих подій 28 лютого 1909 року соціалістична партія США проголосувала за впровадження Національного жіночого дня. Тим часом робітничий рух за права жінок поширився у Європі.

У 1910 році в Копенгагені німецька соціалістка Клара Цеткін запропонувала заснувати Міжнародний жіночий день. Тоді її пропозицію підтримали 17 країн, домовились відзначати цей день у березні, але не визначили конкретної дати.



Клара Цеткіна запропонувала затвердити Міжнародний жіночий день / Фото Sunday Mirror

Вже через рік Міжнародний жіночий день відзначали весною в різних державах – Німеччині, Швеції, Австро-Угорщині, Данії. Під час цього свята жінки влаштовували тематичні демонстрації про надання їм повноцінних прав у суспільстві.

Відтоді в Європі та Америці почав активно розвиватися феміністичний рух, який став одним з провідних суспільно-політичних ідей у XX столітті.

Чи має 8 березня російське коріння

Вже неодноразово були дискусії про те, чи пов'язане 8 березня з Росією. Справді така версія існує. У 1917 році в Петрограді розпочалися мітинги, які увійшли в історію як Лютнева революція. Тоді тисячі жінок вийшли на вулиці з гаслами "за хліб і мир".

За кілька днів імператор підписав указ про надання жінкам виборчого права, однак цього було недостатньо. Мітинги переросли у демонстрації та страйки, а імператор був змушений зректися престолу.

У 1921 році, коли війна та революція вже завершилися, на 2-й Комуністичній жіночій конференції вирішили щороку 8 березня відзначати Міжнародний жіночий день. Однак радянська влада спотворила значення цього дня. З року в рік 8 березня трансформувалося й стало таким, яким ми його знаємо сьогодні, – "святом весни". А про права жінок ніхто й не згадував.



Чи має 8 березня російське походження / Фото Сanva

На рівні ООН вперше цей день відзначали у 1975 році. А через два роки Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка пропонувала "відзначати Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру в будь-який день року залежно від своїх історичних і національних традицій".

Як святкують 8 березня у світі та Україні

З часом 8 березня відзначали лише у пострадянських країнах, однак там мовилося зовсім не про права жінок, а про "красу, тепло та ніжність".

У Європі 8 березня не є популярним святом, тому його зазвичай відзначають лише прихильники соціалістичних поглядів. У США вже давно відмовилися від святкування 8 березня на офіційному рівні. Однак цілий березень там присвячують історії боротьби жінок за свої права.



Як святкують 8 березня у світі та Україні / Фото Сanva

В Україні, як і в пострадянському просторі, раніше 8 березня було державним вихідним. Вже другий рік поспіль так не буде, оскільки додаткові вихідні скасовано через воєнний стан.

Зверніть увагу Пострадянське минуле та опитування в Дії: чи буде 8 березня вихідним днем

Вже не перший рік в українському суспільстві точаться дискусії про анулювання вихідного на 8 березня. Цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують скасувати вихідний на державному рівні. Для того, щоб розв'язати це питання, запустили опитування в Дії. Згідно з його результатами, більшість українців виступають за те, щоб 8 березня й надалі було державним вихідним.