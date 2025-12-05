Створення святкового настрою починається з правильно підібраного музичного супроводу, який наповнює дім магією очікування. Приємно спостерігати, як щороку український музичний простір розширюється, пропонуючи слухачам нові пісні про Миколая. Вони звучать свіжо та актуально, відходячи від застарілих мотивів. Сучасні пісні про Миколая часто записані в особливих аранжуваннях, які подобаються як малечі, так і підліткам.

Звісно, для найменших важливою залишається простота мелодії та слів, тому навіть коротка, весела пісенька про Миколая, яку легко вивчити та наспівувати, здатна перетворити звичайний вечір на справжнє свято. Тож 24 Канал підготував добірку святкових треків до 6 грудня, які точно подарують позитивні емоції у цей день.

Добірка пісень до Миколая – 2025

"Ходить по землі святий Миколай"

Нічка-чарівничка глянула у шибку.

Я затулю вічка та засну не швидко.

Вдень була я чемна, бо сьогодні, знаю,

Що для чемних діток є дарунки

В святого Миколая.

Ходить по землі святий Миколай,

Тільки ти засни і його чекай.

Ти лише повір в те, що він прийде,

Якщо будеш ти добрим до людей.

Уночі на небі зіронька засяє.

Чарівник ласкавий в гості завітає.

А ясного ранку під подушку гляну

І від Миколая подарунок

З радістю дістану.

Хочу в Миколая щиро попросити,

Щоб чарівна казка панувала в світі,

Щоб не обминула жодної хатини,

Бо її чекає з нетерпінням

Кожная дитина.

"Ходить по землі святий Миколай": слухайте пісню онлайн

"Ой, хто, хто Миколая любить"

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай,

На всякий час помагай,

Миколай!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло,

Миколай!

Ой, хто, хто спішить в Твої двори,

Сего Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти,

Не даєш му в гріхи впасти,

Миколай!

Миколай, молися за нами,

Благаєм Тебе зі сльозами.

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати,

На віки.

"Ой, хто, хто Миколая любить": слухайте пісню онлайн

"Завітай, Миколай"

Там, де снігу гори, гори,

Де заметів не злічить,

На санчатах через поле

Миколай до всіх спішить!

З року в рік лише узимку,

З року в рік лише до свят

Чарівну свою торбинку

Він приносить до малят!

Завітай, завітай

У кожен дім, Миколай!

Завітай, добрим будь,

Ні про кого не забудь!

Тільки зіронька засяє,

Місяць в хмарках задріма,

Миколай в чарівну нічку,

Розпочне свої дива.

І слухняним, і нечемним

Він гостинці покладе

Та тихенько, посміхнувшись,

Щоб ніхто не чув, піде...

Завітай, завітай

У кожен дім, Миколай!

Завітай, добрим будь,

Ні про кого не забудь!

"Завітай Миколай": слухайте пісню онлайн

"Чекаємо святого Миколая"

Поле і гай

Вже сніжок вкриває,

І Миколай

В гості поспішає!

Тим, хто добре

Робить все,

Слуха тата й неньку,

Подарунки принесе

Уночі тихенько!

Зірочка, сяй,

У святкову днину!

Хай Миколай

Прийде в Україну!

Тим, хто добре

Робить все,

Слуха тата й неньку,

Подарунки принесе

Уночі тихенько!

Хай в кожен дім

За молитву щиру,

Дасть нам усім

Радості і миру!

Тим, хто добре

Робить все,

Слуха тата й неньку,

Подарунки принесе

Уночі тихенько!

Подарунки принесе

Уночі тихенько!

"Чекаємо святого Миколая": слухайте пісню онлайн

"На святого Миколая"

На святого Миколая

В небі зорі ясно сяють,

І святкова гарна пісня

Всіх єднає на землі!

На святого Миколая

Бог усім допомагає,

І радіють всі на світі:

І великі, і малі!

На святого Миколая

В небі янголи співають,

І святкова гарна пісня

Всіх єднає на землі!

На святого Миколая

Бог усім допомагає,

Щоб усі були добріші,

Щоб щасливими були!



Боже наш Всемилостивий,

Уклінно благаємо Тебе:

Пошли нашій Україні

Спокою, щастя

Та процвітання!

На святого Миколая

Бог усім допомагає,

І радіють всі на світі:

І великі, і малі!

На святого Миколая

Бог усім допомагає,

Щоб усі були добріші,

Щоб щасливими!

Зі святом Вас!

"На святого Миколая": слухайте пісню онлайн

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські пісні" та "Українська пісня".