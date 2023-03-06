Щороку на 8 березня ми намагаємося придумати, що подарувати дівчині, щоб її здивувати. Оскільки подарунок має символізувати любов до цієї людини та обов'язково їй сподобатися. Тому 24 Канал підготував 20 небанальних ідей подарунків на 8 березня для дівчини.

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Що подарувати дівчині на 8 березня – 20 цікавих ідей

Під час вибору подарунка важливо знати смаки дівчини, її хобі та спосіб життя. Крім того, потрібно врахувати її вік та етап стосунків, на якому ви перебуваєте. Розглянемо декілька креативних варіантів подарунків, які можуть сподобатися дівчині.

Онлайн курси для вдосконалення навичок та саморозвитку.

Подарунковий сертифікат в магазин одягу.

Абонемент у спортзал, басейн чи на йогу.

Подарунковий набір, складений власноруч.



Цікаві ідеї для подарунка дівчині на 8 березня 2023 / Фото Pinterest

Прикраси. Можна обрати зі срібла, золота, коштовних каменів чи стильну біжутерію.

Похід в спа-салон.

Тематична фотосесія в студії чи на вулиці.

Масаж для релаксації.

Квитки на концерт, в театр чи кінотеатр.

Річ в етно чи патріотичному стилі.

Сумка, рюкзак, чохол для ноутбука або смартфона.

Їстівний букет з солодощів, фруктів чи солоних продуктів.

Святкова вечеря в затишній атмосфері.

Інтерактивна настільна гра.

Сертифікат на уроки верхової їзди.



Що можна подарувати дівчині на 8 березня / Фото Pinterest

Поїздка в гори чи іншу країну.

Навушники, смартгодинник, фотоапарат, планшет чи електронна книга.

Одяг з оригінальним написом.

Портативний органайзер для косметики чи прикрас.

Книга улюбленого автора. Можна відшукати рідкісне або старовинне видання.



Ідеї подарунків на 8 березня / Фото Pinterest