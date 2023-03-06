Щороку батьки та учні намагаються придумати креативний та корисний подарунок для вчителів у школі. Тому 24 Канал підготував кілька гарних ідей подарунків на 8 березня.

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Що подарувати вчительці на 8 березня

Насамперед варто подумати, який подарунок міг би сподобатися вчительці. Тут важливо зважати на захоплення, сферу діяльності та вік педагога. Розглянемо 4 варіанти креативних подарунків.

Подарункова картка

Подарункова картка – один з найкращих варіантів подарунка для жінки. Оскільки тоді вчителька зможе самостійно вибрати собі речі до душі. У такому разі ви точно не купите не потрібну річ або ту, яка не сподобається.

Наприклад, можна придбати подарункову картку в книгарню, магазин для дому чи канцтоварів.



Подарункова картка – гарний подарунок для вчительки на 8 березня / Фото Сanva

Футболка чи светр з оригінальним написом

Дуже креативним подарунком на 8 березня буде футболка чи светр з цікавим написом. Наприклад, на одязі можна написати: "Найкраща вчителька у світі", "Знання – це сила" та назву класу або відому цитату якогось науковця з певного предмета.

Крім того, вдалою ідеєю буде видрукувати на футболці фото усього класу. Такий подарунок стане приємною несподіванкою для педагогині.



Футболка з написом – чудовий подарунок для вчительки на 8 березня / Фото Pinterest

Букет із солодощів чи фруктів

Якщо ви не хочете дарувати звичайний букет з живих квітів, тоді можна обрати букет із солодощів чи фруктів. Такий подарунок буде не банальним та неодмінно здивує вашу вчительку.

Крім того, їстівний букет можна зробити самостійно. Для цього увесь клас має об'єднатися для створення спільної композиції.



Солодкий букет – оригінальний подарунок вчительці на 8 березня / Фото Pinterest



На 8 березня вчительці можна подарувати букет з фруктів / Фото Pinterest



Солодкий букет – оригінальний подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Подарунковий набір

Креативним подарунком на 8 березня є подарунковий набір. Його можна скласти з різних цікавих речей, що точно знадобляться кожному. Наприклад, в гарну коробку можна покласти, блокнот, ручку, чашку з оригінальним підписом, солодощі, свічку, термос та багато іншого.

Подарункову коробку варто скласти самостійно та прикрасити її різними естетичними речами: листівкою, блискітками, квітами.



На 8 березня вчительці можна подарувати набір / Фото Pinterest



Подарунковий набір – гарний подарунок для вчительки / Фото Pinterest