24 Канал підготував підбірку цікавих ідей букетів на подарунок для ваших рідних та близьких жінок.

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5 ідей оригінальних букетів на 8 березня

Букет з фруктів

Букет із фруктів – це не тільки надзвичайно естетично, але й корисно. Адже таким подарунком можна буде смачно посмакувати. Букет можна зробити з найрізноманітніших фруктів: як екзотичного ківі й ананаса, так і традиційного яблука й винограду.

У композиції також можна поєднувати фрукти з квітами або навіть овочами. Такий букет стане приємним сюрпризом для жінки.



На 8 березня можна подарувати букет з фруктів / Фото Pinterest



Ідея букета з фруктів / Фото Pinterest

Солодкий букет

Тим хто любить солодощі, можна подарувати солодкий букет. Композиції створюють з найрізноманітніших цукерок, батончиків, шоколадок, зефіру та маршмелоу. Солодкий букет має досить цікавий та небанальний вигляд. Тому є гарним подарунком, щоб здивувати найрідніших.



Ідея содкого букета / Фото Pinterest



На 8 березня можна подарувати букет з цукерок / Фото Pinterest



Букет з цукерок – гарний подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Солоний букет

Окрім солодких букетів, є також солоні. Такі композиції складаються з різних солоних смаколиків, таких як: сир, ковбаса, горішки, овочі та навіть алкоголь. Солоний букет є досить неординарним подарунком, тому чудово підходить креативним особистостям.



На 8 березня можна подарувати солоний букет / Фото Pinterest

Букет в коробці

Ще одним оригінальним варіантом букета є квіти в коробці. Такий букет вже встиг стати досить популярним трендом серед подарунків. Квіти в коробі виглядають вишукано та елегантно. Крім того, до деяких квіткових композицій додають також солодощі.



Букет в коробці – оригінальний подарунок на 8 березня / Фото Pinterest

Незвичайні квіткові композиції

Якщо ви все-таки прихильник неїстівних букетів, тоді можна обрати цікаві квіткові поєднання. Наприклад, актуальними залишаються букети з бавовни, яку поєднують в різні красиві композиції.



На 8 березня можна подарувати букет з бавовною / Фото Pinterest