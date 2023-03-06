Каждый год на 8 марта мы стараемся придумать, что подарить девушке, чтобы ее удивить. Поскольку подарок должен символизировать любовь к этому человеку и обязательно ему понравиться. Поэтому 24 Канал подготовил 20 небанальных идей подарков на 8 марта для девочки.

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Что подарить девушке на 8 марта – 20 интересных идей

При выборе подарка важно знать вкусы девушки, ее хобби и образ жизни. Кроме того, нужно учесть возраст и этап отношений, на котором вы находитесь. Рассмотрим несколько креативных вариантов подарков, которые могут понравиться девушке.

Онлайн курсы для усовершенствования навыков и саморазвития.

Подарочный сертификат в магазине одежды.

Абонемент в спортзал, бассейн или йогу.

Подарочный набор, составленный своими руками.



Интересные идеи для подарка девушке на 8 марта 2023 года / Фото Pinterest

Украшения. Можно выбрать из серебра, золота, драгоценных камней или стильной бижутерии.

Поход в спа-салон.

Тематическая фотосессия в студии или на улице.

Массаж для релаксации.

Билеты на концерт, театр или кинотеатр.

Что-то в этно или патриотическом стиле.

Сумка, рюкзак, чехол для ноутбука или смартфона.

Съедобный букет из сладостей, фруктов или соленых продуктов.

Праздничный ужин в уютной атмосфере.

Интерактивная игра настольная.

Сертификат на уроки верховой езды.



Что можно подарить девушке на 8 марта / Фото Pinterest

Поездка в горы или в другую страну.

Наушники, смартчасы, фотоаппарат, планшет или электронная книга.

Одежда с оригинальной надписью.

Портативный органайзер для косметики или украшения.

Книга любимого автора. Можно найти редкое или старинное издание.



Идеи подарков на 8 марта / Фото Pinterest