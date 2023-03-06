Каждый год на 8 марта мы стараемся придумать, что подарить девушке, чтобы ее удивить. Поскольку подарок должен символизировать любовь к этому человеку и обязательно ему понравиться. Поэтому 24 Канал подготовил 20 небанальных идей подарков на 8 марта для девочки.

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Что подарить девушке на 8 марта – 20 интересных идей

При выборе подарка важно знать вкусы девушки, ее хобби и образ жизни. Кроме того, нужно учесть возраст и этап отношений, на котором вы находитесь. Рассмотрим несколько креативных вариантов подарков, которые могут понравиться девушке.

  • Онлайн курсы для усовершенствования навыков и саморазвития.

  • Подарочный сертификат в магазине одежды.

  • Абонемент в спортзал, бассейн или йогу.

  • Подарочный набор, составленный своими руками.


Интересные идеи для подарка девушке на 8 марта 2023 года / Фото Pinterest

  • Украшения. Можно выбрать из серебра, золота, драгоценных камней или стильной бижутерии.

  • Поход в спа-салон.

  • Тематическая фотосессия в студии или на улице.

  • Массаж для релаксации.

  • Билеты на концерт, театр или кинотеатр.

  • Что-то в этно или патриотическом стиле.

  • Сумка, рюкзак, чехол для ноутбука или смартфона.

  • Съедобный букет из сладостей, фруктов или соленых продуктов.

  • Праздничный ужин в уютной атмосфере.

  • Интерактивная игра настольная.

  • Сертификат на уроки верховой езды.


Что можно подарить девушке на 8 марта / Фото Pinterest

  • Поездка в горы или в другую страну.

  • Наушники, смартчасы, фотоаппарат, планшет или электронная книга.

  • Одежда с оригинальной надписью.

  • Портативный органайзер для косметики или украшения.

  • Книга любимого автора. Можно найти редкое или старинное издание.


Идеи подарков на 8 марта / Фото Pinterest