Не використовуйте їх: 5 засобів, які шкодять рослинам

Добрива бувають різними, та не всі корисні. Деякі з них можуть завдавати серйозної шкоди рослинам на городі. Тому треба бути дуже обережним і уважно вивчати, як доглядати за тим чи іншим овочем. Які добрива є небезпечними – читайте далі.

Майже кожна рослина на городі потребує вчасного та корисного підживлення. Неправильне використання добрив може призвести до поганих наслідків: не лише втрати урожаю, а й повної загибелі овочів. Які добрива вважаються найнебезпечнішими – розкаже 24 Канал.

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Види добрив

У питанні які добрива використовувати часто виникають суперечки. Одні є прихильниками органіки, а інші вважають мінеральні добрива більш ефективними. Усі вони мають свої переваги та недоліки. Загалом добрива бувають органічними, мінеральними, бактеріальними та мікродобрива.

Органічні добрива є екологічно чистими, але вони не завжди добре позначаються на урожаю. Втім, їх легко отримати в домашніх умовах, тому люди часто їх використовують.

є екологічно чистими, але вони не завжди добре позначаються на урожаю. Втім, їх легко отримати в домашніх умовах, тому люди часто їх використовують. Мінеральні добрива зараз є дуже популярними. Вони дають високу врожайність і покращують якість плодів. Також поповнюють ґрунт корисними речовинами.

зараз є дуже популярними. Вони дають високу врожайність і покращують якість плодів. Також поповнюють ґрунт корисними речовинами. Бактеріальні добрива не є такими поширеними і їх використовує значно менше садівників. Вони містять ті мікроорганізми, котрі допомагають накопичувати в землі корисні речовини. А ще – покращують їх ріст і розвиток. Представниками бактеріальних добрив є нітрагін та азотобактерин.

не є такими поширеними і їх використовує значно менше садівників. Вони містять ті мікроорганізми, котрі допомагають накопичувати в землі корисні речовини. А ще – покращують їх ріст і розвиток. Представниками бактеріальних добрив є нітрагін та азотобактерин. У мікродобривах містяться ті мікроелементи, без яких рослини не можуть повноцінно рости. Саме для кращого розвитку рослин й використовують мікродобрива. Зокрема, овочі потребують азот під час активного зростання. Фосфор є дуже важливим елементом у період проростання першого листя й появи погонів.

Небезпечні добрива

Сода. Попри велику популярність ця речовина не є корисною для ваших насаджень. Тому що через натрій, який міститься в її складі, рослини будуть розвиватися повільніше. Це означає, що користі від цієї речовини для ваших плодів нема жодної. Загалом соду можна вносити для підлужування землі. Втім, у такому разі краще брати деревну золу чи гашене вапно.

Марганцівка. Марганцевокислий калій дуже сильно окислює рослини, тому його не рекомендують вносити у кислий ґрунт. Марганцівку можна використовувати як дезінфектор для садових інструментів чи для посівного матеріалу. Такий розчин знищує будь-які корисні бактерії у землі. Тому дуже часто він не просто шкідливий, а й доволі небезпечний.



Розчин марганцівки / Фото wikimedia.org

Людські фекалії. Деяким людям цікаво, чи можна підживлювати город людськими фекаліями. Відповідь однозначна: ні. У чистому вигляді вони можуть мати хвороботворні патогени та інші дуже шкідливі речовини.

Сіль. Ця речовина добре підходить для боротьби з бур'янами й шкідниками. Але удобрювати содою не рекомендується. Якщо ви хочете за допомогою солі знищити бур'яни, то треба зауважити, що у місці, де ви посипали сіллю, більше нічого не буде рости. Якщо вже так сталося, можна спробувати перекопати цю ділянку, змішати її з піском або перегноєм.

Дріжджі. Вони тільки сприяють росту бактерій, втім на урожай не мають впливу. Садівники-початківці часто його використовують. Хоча це не приносить жодної користі плодам. Дріжджі рекомендують вносити лише разом з іншими органічними речовинами.