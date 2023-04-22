Почти каждое растение на огороде требует своевременного и полезного подкормка. Неправильное использование удобрений может привести к плохим последствиям: не только потери урожая, но и полная гибель овощей. Какие удобрения считаются самыми опасными – расскажет 24 Канал.

Это интересно Не делайте этого, если хотите большие плоды: почему нельзя косить траву вокруг яблонь

Виды удобрений

В вопросе какие удобрения использовать часто возникают споры. Одни являются приверженцами органики, а другие считают минеральные удобрения более эффективными. Все они имеют свои преимущества и недостатки. В целом удобрения бывают органическими, минеральными, бактериальными и микроудобрениями.

Органические удобрения являются экологически чистыми, но они не всегда хорошо отражаются на урожае. Впрочем, их легко получить в домашних условиях, поэтому люди часто используют их.

являются экологически чистыми, но они не всегда хорошо отражаются на урожае. Впрочем, их легко получить в домашних условиях, поэтому люди часто используют их. Минеральные удобрения сейчас очень популярны. Они дают высокую урожайность и улучшают качество плодов. Также пополняют почву полезными веществами.

сейчас очень популярны. Они дают высокую урожайность и улучшают качество плодов. Также пополняют почву полезными веществами. Бактериальные удобрения не столь распространены и их использует значительно меньше садоводов. Они содержат микроорганизмы, которые помогают накапливать в земле полезные вещества. А еще – улучшают их рост и развитие. Представителями бактериальных удобрений являются нитрагин и азотобактерин.

не столь распространены и их использует значительно меньше садоводов. Они содержат микроорганизмы, которые помогают накапливать в земле полезные вещества. А еще – улучшают их рост и развитие. Представителями бактериальных удобрений являются нитрагин и азотобактерин. В микроудобрениях содержатся те микроэлементы, без которых растения не могут полноценно расти. Именно для лучшего развития растений используют микроудобрения. В частности, овощи нуждаются в азоте во время активного роста. Фосфор является очень важным элементом в период прорастания первых листьев и появления погон.

Опасные удобрения

Сода. Несмотря на большую популярность это вещество не полезно для ваших насаждений. Потому что из-за содержащегося в ее составе натрия растения будут развиваться медленнее. Это значит, что пользы от этого вещества для ваших плодов нет. В общем, соду можно вносить для подлуживания земли. Впрочем, в таком случае лучше брать древесную золу или гашеную известь.

Марганцовка. Марганцевокислый калий очень сильно окисляет растения Поэтому его не рекомендуют вносить в кислую почву. Марганцовку можно использовать в качестве дезинфектора для садовых инструментов или для посевного материала. Такой раствор уничтожает какие-либо полезные бактерии в земле. Поэтому очень часто он не просто вреден, но довольно опасен.



Раствор марганцовки / Фото wikimedia.org

Человеческие фекалии. Некоторым людям интересно, можно ли подкармливать огород человеческими фекалиями. Ответ однозначен: нет. В чистом виде они могут обладать болезнетворными патогенами и другими очень вредными веществами.

Соль. Это вещество хорошо подходит для борьбы с сорняками и вредителями. Но удобрять содой не рекомендуется. Если вы хотите с помощью соли уничтожить сорняки, то следует заметить, что в месте, где вы посыпали солью, больше ничего не будет расти. Если уж так произошло, можно попытаться перекопать этот участок, смешать его с песком или перегноем.

Дрожжи. Они только способствуют росту бактерий, впрочем на урожай не оказывают влияния. Начинающие садовники часто его используют. Хотя это не приносит никакой пользы плодам. Дрожжи рекомендуют вносить только вместе с другими органическими веществами.