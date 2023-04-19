Добрива допомагають збагатити рослини корисними речовинами й забезпечити їхній розвиток. Часто садівники використовують народний метод удобрення дріжджами. Але такий спосіб підходить не всім рослинам, тому що дріжджі можуть прискорювати розкладання органіки в землі. Які особливості використання дріжджів варто знати – читайте у матеріалі.
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Дія дріжджів
При гарних умовах одноклітинні гриби, які містяться у дріжджах, починають активно розмножуватися. Як наслідок, утворюється маса корисних для рослин вітамінів і мінералів. Найбільш важливими для різних рослин є фосфор, калій і азот.
Перевагами дріжджів є те, що вони прискорюють утворення кореневих відростків. Завдяки їм розсада швидше приживається у відкритій землі. Водночас формуються міцні стебла. Це покращує зовнішній вигляд рослин.
Дріжджі добре впливають на природний імунітет рослин. Тому зростає їх адаптивність до несприятливих погодних умов, а ще інфекційних хвороб, комах і гризунів.
Переваги та недоліки дріжджів / Фото KvitkaInfo
Також покращується стан ґрунту та активніше розкладаються органічні речовини з внесених раніше добрив. Дріжджі сприяють зменшенню в плодах шкідливих речовин, зокрема, нітратів.
Важливо знати й недоліки застосування дріжджів. Якщо постійно їх використовувати, то в землі зменшується насиченість калієм. З цього випливає, що потрібно додатково використовувати спеціальні калійні й кальцієві розчини. Поширеним методом є внесення деревної золи 2-3 рази на сезон.
Під час використання дріжджів рослини дуже розвиваються і при цьому вбирають із землі багато поживних речовин. Таким чином, вже вкінці сезону ґрунт є виснаженим. Тож необхідно восени вносити комплексні добрива.
Які рослини гинуть від дріжджів
Дріжджові добрива допомагають розвивати наземну частину рослин і плодів через кореневу систему. Водночас вони не підходять таким овочам:
- буряку;
- картоплі;
- моркві;
- цибулі;
- редисці та редьці;
- часнику.
Треба пам'ятати, що під час поливу дріжджами, рослини починають страждати від надмірної кількості поживних речовин. Своєю чергою, це негативно впливає на урожай.
- Починають спотворюватися самі плоди. Зовнішній вигляд дуже псується, стає непривабливим для споживача.
- Бульби робляться надто пухкими.
- Овочі цих видів не можуть довго стояти та швидко гниють.
- Через неправильний розвиток плоди можуть навіть зашкодити людині.