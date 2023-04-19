Добрива допомагають збагатити рослини корисними речовинами й забезпечити їхній розвиток. Часто садівники використовують народний метод удобрення дріжджами. Але такий спосіб підходить не всім рослинам, тому що дріжджі можуть прискорювати розкладання органіки в землі. Які особливості використання дріжджів варто знати – читайте у матеріалі.

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Дія дріжджів

При гарних умовах одноклітинні гриби, які містяться у дріжджах, починають активно розмножуватися. Як наслідок, утворюється маса корисних для рослин вітамінів і мінералів. Найбільш важливими для різних рослин є фосфор, калій і азот.

Перевагами дріжджів є те, що вони прискорюють утворення кореневих відростків. Завдяки їм розсада швидше приживається у відкритій землі. Водночас формуються міцні стебла. Це покращує зовнішній вигляд рослин.