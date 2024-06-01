На подружжя чекатиме розлучення: 3 дні, коли не варто справляти весілля

Згідно з народними прикметами, одружуватися у високосний рік, яким є 2024, взагалі не варто. Кажуть, що тоді на закоханих чекає нещасливе подружнє життя. Однак піст вже закінчився, і сезон весіль таки розпочався, адже не всі вірять у повір'я.

До вибору дня свята варто підходити уважно, оскільки не всі є сприятливими. Коли краще не справляти весілля, розповість LifeStyle 24.

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Дні, у які не можна одружуватися

Ще наші предки вірили, що місяць, день та дата впливають на долю молодят. Якщо час буде несприятливий, то на щасливе сімейне життя чекати не варто. Одружуватися, зокрема, не можна у вівторок, адже тоді подружжя завжди сваритиметься, у четвер, бо хтось з партнерів наважиться на зраду, та у суботу, інакше шлюб постійно спікатимуть невдачі. Усі ці труднощі з часом призведуть до розлучення. Хоча, до речі, саме на суботу найчастіше планують весілля.

Несприятливі дні для весілля / Фото Canva

Потрібно ретельно обирати й місяць для свята. Аби уникнути проблем, не слід святкувати у січні, березні, квітні, травні та жовтні. Якщо зіграти весілля тоді, то на закохану пару може чекати вдівство, розлука та зради.

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