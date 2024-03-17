Важливі застереження для усіх: чому не можна мити голову в понеділок

Щодо миття голови також існують певні народні повір'я. Зокрема, йдеться про те, що процедуру не можна робити у деякі дні тижня. Наші предки вірили, що порушення цієї заборони притягне багато нещасть.

Цікаво, що мити голову також не рекомендується напередодні свят, важливих нарад, іспитів чи зустрічей. Кажуть, що так вона стане пустою. Більше про прикмету, читайте на сайті LifeStyle 24.

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У які дні не варто мити голову

Нейтральними днями вважаються середа та четвер. Тобто коли терміново потрібно помити голову, то навіть не думайте відмовлятися від процедури. Однак її можна перенести й на більш сприятливий час. Якщо ж вірити забобонам, то мити голову заборонено у понеділок, п'ятницю та неділю. Кожен з цих днів має певні причини.

У понеділок можете забути якусь цінну інформацію або вдалу ідею та зруйнувати плани.

можете забути якусь цінну інформацію або вдалу ідею та зруйнувати плани. П'ятниця віщує розлучення з партнером чи сильну сварку.

Неділя притягує фінансові проблеми та невдачі.

Існує більш практична версія того, чому не потрібно мити голову ввечері. Зокрема, вранці волосся буде досить неохайним, а вночі можна захворіти, якщо у будинку холодно або є протяги.

У які дні краще мити голову

Процедуру спокійно можна робити у вівторок та суботу. Мити голову у ці дні навіть радять, оскільки тоді сила Землі та природи збільшується, тому люди можуть покращити своє самопочуття. Якщо дотримуватися правил, то отримаєте щастя, здоров'я та кохання замість бід.