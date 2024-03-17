Интересно, что мыть голову также не рекомендуется накануне праздников, важных совещаний, экзаменов или встреч. Говорят, что так она станет пустой. Больше о примете, читайте на сайте LifeStyle 24.

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В какие дни не стоит мыть голову

Нейтральными днями считаются среда и четверг. То есть когда срочно нужно помыть голову, то даже не думайте отказываться от процедуры. Однако ее можно перенести и на более благоприятное время. Если же верить суевериям, то мыть голову запрещено в понедельник, пятницу и воскресенье. Каждый из этих дней имеет определенные причины.

В понедельник можете забыть какую-то ценную информацию или удачную идею и разрушить планы.

можете забыть какую-то ценную информацию или удачную идею и разрушить планы. Пятница предвещает развод с партнером или сильную ссору.

Воскресенье притягивает финансовые проблемы и неудачи.

Существует более практическая версия того, почему не нужно мыть голову вечером. В частности, утром волосы будут довольно неопрятными, а ночью можно заболеть, если в доме холодно или есть сквозняки.

В какие дни лучше мыть голову

Процедуру спокойно можно делать во вторник и субботу. Мыть голову в эти дни даже советуют, поскольку тогда сила Земли и природы увеличивается, поэтому люди могут улучшить свое самочувствие. Если соблюдать правила, то получите счастье, здоровья и любовь вместо бед.