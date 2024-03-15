Згідно з забобонами, якщо подарувати людині годинник, то у вас виникнуть сварки та непорозуміння, які згодом призведуть до того, що перестанете спілкуватися взагалі. Також існує думка, що ця річ може зменшити тривалість життя, зазначає LifeStyle 24.

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Дарування годинника – правда чи міф

Насправді дарувати годинник близькій або знайомій людині можна. Це всього лише забобон, який міцно закріпився у суспільстві. Річ у тім, що у давні часи була поширена магія, тому й з'являлися різноманітні прикмети, які зараз звучать доволі смішно. Якщо ж ви хочете вручити такий подарунок тому, хто вірить, що годинник притягує негатив, то попросіть людину дати вам у замін монету або купюру. Так річ відкупиться. Крім того, можете перевести стрілки, щоб показували неправильний час.

Чи можна дарувати годинник / Фото Canva

Яке значення має подарунок у вигляді годинника

Якщо закоханні дарують одне одному годинник, то вони ніби обіцяють проводити разом кожну секунду життя. Навіть коли на відстані – думками все одно поруч. Це допомагає менше сумувати за близькою людиною.

Годинник для друга – про цінність спілкування та часу, проведеного разом. Таким чином ви сподіваєтеся, що дружба триватиме довго, без всіляких сварок, непорозумінь та суперечок.

Багато людей вручають годинник колезі, наприклад, на день народження або професійне свято. Такий презент вважається досить вишуканим. Він говорить про те, що ви шануєте співробітника, бажаєте досягти значних успіхів у кар'єрі та цінуєте час, якого так часто не вистачає.