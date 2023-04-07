Чудово витримують без сонячного світла: які дерева можна садити в затінку

Майже всі рослини та дерева можна садити в тіні, але відсутність сонця дуже вплине на їхню плодовитість. Та є ті дерева, яких затінок не лякає: серед них як плодовиті, так і декоративні дерева.

Навіть на великих садових ділянках трапляються місця, де є напівгуста чи велика тінь. Це місце зазвичай залишають порожнім, однак туди можна посадити певні види дерев – тіньолюбні і тіньовитривалі, пише 24 Канал.

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Тіньолюбні дерева – це ті, які не дуже люблять "засмагати" на сонці й надають перевагу тіні. Тоді як тіньовитривалі – здатні витримувати затінок і продовжувати нести плоди. Водночас вони можуть не перенести цілковиту темряву.

Які плодові дерева можна садити в тіні

Вишня . Це дерево чудово росте та дає плоди навіть у густих затінках. Тому її можна сміливо садити у затишних куточках саду.

. Це дерево чудово росте та дає плоди навіть у густих затінках. Тому її можна сміливо садити у затишних куточках саду. Алича . Хоч це дерево частіше росте на півдні, воно невибагливе та спокійно переносить тінь.

. Хоч це дерево частіше росте на півдні, воно невибагливе та спокійно переносить тінь. Слива . Сині сорти цього дерева витримують напівтінь та дають добрий врожай у таких умовах. Однак жовті сливи більш вибагливі й потребують сонця.

. Сині сорти цього дерева витримують напівтінь та дають добрий врожай у таких умовах. Однак жовті сливи більш вибагливі й потребують сонця. Яблуня. Яблуня переносить будь-які місця посадки, тому й тінь для цього дерева – не страшна.

. Тінь – це коли лише 3 години в день певна ділянка освітлена, а в інший час доби промені сонця до неї не добираються. Розріджена тінь – коли сонце світить на ділянку увесь день, але промені проникають тільки на частинки ділянки. Наприклад, через листя інших дерев.

. Деякі дерева з часом виростають і можуть діставати до сонця. До високорослих дерев, наприклад, належить вишня й алича.



Яблуня – тіньовитривале дерево / Фото Pixabay

Які декоративні дерева можна посадити в тіні

У саду можна посадити не тільки плодові дерева, але й хвойні або інші декоративні. Хоч вони не завжди високі, але тіньолюбиві.