Чудово витримують без сонячного світла: які дерева можна садити в затінку

7 квітня 2023, 13:22
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Майже всі рослини та дерева можна садити в тіні, але відсутність сонця дуже вплине на їхню плодовитість. Та є ті дерева, яких затінок не лякає: серед них як плодовиті, так і декоративні дерева.

Навіть на великих садових ділянках трапляються місця, де є напівгуста чи велика тінь. Це місце зазвичай залишають порожнім, однак туди можна посадити певні види дерев – тіньолюбні і тіньовитривалі, пише 24 Канал.

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Тіньолюбні дерева – це ті, які не дуже люблять "засмагати" на сонці й надають перевагу тіні. Тоді як тіньовитривалі – здатні витримувати затінок і продовжувати нести плоди. Водночас вони можуть не перенести цілковиту темряву. 

Зауважимо. Тінь – це коли лише 3 години в день певна ділянка освітлена, а в інший час доби промені сонця до неї не добираються. Розріджена тінь – коли сонце світить на ділянку увесь день, але промені проникають тільки на частинки ділянки. Наприклад, через листя інших дерев.

Які плодові дерева можна садити в тіні

  • Вишня. Це дерево чудово росте та дає плоди навіть у густих затінках. Тому її можна сміливо садити у затишних куточках саду.
  • Алича. Хоч це дерево частіше росте на півдні, воно невибагливе та спокійно переносить тінь.
  • Слива. Сині сорти цього дерева витримують напівтінь та дають добрий врожай у таких умовах. Однак жовті сливи більш вибагливі й потребують сонця.
  • Яблуня. Яблуня переносить будь-які місця посадки, тому й тінь для цього дерева – не страшна.

Зверніть увагу. Деякі дерева з часом виростають і можуть діставати до сонця. До високорослих дерев, наприклад, належить вишня й алича.


Яблуня – тіньовитривале дерево / Фото Pixabay

Які декоративні дерева можна посадити в тіні

У саду можна посадити не тільки плодові дерева, але й хвойні або інші декоративні. Хоч вони не завжди високі, але тіньолюбиві.

  • Гостролистий або японський тис. Це дерево добре росте і на сонці, і в тіні. Це вічнозелена й посухостійка рослина, що може вирости до 10 метрів.
  • Оцтове дерево. Чудова рослина, що прикрасить ваш сад. Це дерево схоже на кущ чи маленьке деревце і добре росте в тіні.
  • Туя. Це дерево часто садять не тільки як декорацію, але як і живий паркан. Гарно доповнить композицію саду. 
  • Ялівець. Дерево ялівця має красиві пурпурові шишки та виростає до 15 метрів. Є морозостійким і невимогливим у догляді.

Автор: Марія Касій