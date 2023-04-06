Бавовну вважають не тільки найдешевшим, але і найважливішим рослинним волокном. Воно відрізняється він своєю міцністю і практичністю. Добувають її з бавовнику – дивної рослини, висотою трохи вище метра, передає 24 Канал.

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Бавовна розмножується лише за допомогою насіння. Його висівають навесні і збирають протягом осені.

Як виростити бавовну вдома

Насіння бавовни можна придбати у фермерських чи садових магазинах, також часто вони продаються в інтернет-магазинах.

Коли у вас вже є насіння, дотримуйтеся таких порад:

Спочатку потримати їх у склянці води протягом доби. Після цього варто використовувати лише ті, що потонули (ті, що спливли, стали не життєздатними).

Потім підготуйте горщики, діаметром близько 10 сантиметрів. Повністю заповніть його універсальним субстратом для вирощування та водою.

Розмістіть максимум по три насіння в кожному горщину і накрийте їх тонким шаром субстрату, достатнього для того, щоб вітер не міг їх віднести.

Після цього полийте і розмістіть надворі, на повному сонці. Проросте бавовна через 1 – 2 місяці. Коли рослини мають висоту 15 – 20 сантиметрів, їх можна висаджувати безпосередньо в саду.

Ідеальна температура для хорошого розвитку насіння бавовни – це близько 20 градусів. Після того, як насіння висаджено, потрібно його поливати та постійно підтримувати у вологому стані.



Так росте бавовна / Фото 60m

Крім того, у міру зростання бавовна постійно має отримувати прямі сонячні промені. Коли настає літо і температура зростає, рослина починає цвісти. Пізніше з’являться бавовняні волокна, які збирають і з них робляться нитки для тканини.