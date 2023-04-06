Хлопок считают не только самым дешевым, но и самым важным растительным волокном. Он отличается своей прочностью и практичностью. Извлекают ее из хлопчатника – странного растения, высотой чуть выше метра, передает 24 Канал.

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Хлопок размножается только с помощью семян. Его высевают весной и собирают в течение осени.

Как вырастить хлопок дома

Семена хлопка можно приобрести в фермерских или садовых магазинах, также часто они продаются в интернет-магазинах.

Когда у вас уже есть семена, следуйте следующим советам:

Сначала подержать их в стакане воды в течение суток. После этого следует использовать только утонувшие (всплывшие стали не жизнеспособными).

Затем подготовьте горшки диаметром около 10 сантиметров. Полностью заполните его универсальным субстратом для выращивания и водой.

Разместите максимум по три семена в каждой горщине и накройте их тонким слоем субстрата, достаточного для того, чтобы ветер не мог их унести.

После этого полейте и разместите на улице, на полном солнце. Прорастет хлопок через 1 – 2 месяца. Когда растения имеют высоту 15-20 сантиметров, их можно высаживать непосредственно в саду.

Идеальная температура для хорошего развития семян хлопка – это около 20 градусов. После того, как семена высажены, нужно их поливать и постоянно поддерживать во влажном состоянии.



Так растет хлопок / Фото 60m

Кроме того, по мере роста хлопок постоянно должен получать прямые солнечные лучи. Когда наступает лето и температура растет, растение начинает цвести. Позже появятся хлопчатобумажные волокна, которые собирают и из них делаются нити для ткани.