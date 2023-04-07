Навіть на великих садових ділянках трапляються місця, де є напівгуста чи велика тінь. Це місце зазвичай залишають порожнім, однак туди можна посадити певні види дерев – тіньолюбні і тіньовитривалі, пише 24 Канал.
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Тіньолюбні дерева – це ті, які не дуже люблять "засмагати" на сонці й надають перевагу тіні. Тоді як тіньовитривалі – здатні витримувати затінок і продовжувати нести плоди. Водночас вони можуть не перенести цілковиту темряву.
Які плодові дерева можна садити в тіні
- Вишня. Це дерево чудово росте та дає плоди навіть у густих затінках. Тому її можна сміливо садити у затишних куточках саду.
- Алича. Хоч це дерево частіше росте на півдні, воно невибагливе та спокійно переносить тінь.
- Слива. Сині сорти цього дерева витримують напівтінь та дають добрий врожай у таких умовах. Однак жовті сливи більш вибагливі й потребують сонця.
- Яблуня. Яблуня переносить будь-які місця посадки, тому й тінь для цього дерева – не страшна.
Яблуня – тіньовитривале дерево / Фото Pixabay
Які декоративні дерева можна посадити в тіні
У саду можна посадити не тільки плодові дерева, але й хвойні або інші декоративні. Хоч вони не завжди високі, але тіньолюбиві.
- Гостролистий або японський тис. Це дерево добре росте і на сонці, і в тіні. Це вічнозелена й посухостійка рослина, що може вирости до 10 метрів.
- Оцтове дерево. Чудова рослина, що прикрасить ваш сад. Це дерево схоже на кущ чи маленьке деревце і добре росте в тіні.
- Туя. Це дерево часто садять не тільки як декорацію, але як і живий паркан. Гарно доповнить композицію саду.
- Ялівець. Дерево ялівця має красиві пурпурові шишки та виростає до 15 метрів. Є морозостійким і невимогливим у догляді.