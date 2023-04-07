Даже на больших садовых участках встречаются места, где есть полугустая или большая тень. Это место обычно оставляют пустым, однако туда можно посадить определенные виды деревьев – тенелюбивые и теневыносливые, пишет 24 Канал.

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Тенелюбивые деревья – это те, которые не очень любят "загорать" на солнце и предпочитают тень. В то время как теневыносливые – способны выдерживать тень и продолжать нести плоды. В то же время, они могут не перенести полную тьму.

Заметим. Тень – это когда только 3 часа в день определенный участок освещен, а в другое время суток лучи солнца к нему не добираются. Разреженная тень – когда солнце светит на участок весь день, но лучи проникают только на частицы участка. Например, из-за листьев других деревьев.

Какие плодовые деревья можно сажать в тени

Вишня . Это дерево прекрасно растет и приносит плоды даже в густых тени. Поэтому его можно смело сажать в уютных уголках сада.

. Это дерево прекрасно растет и приносит плоды даже в густых тени. Поэтому его можно смело сажать в уютных уголках сада. Алича . Хотя дерево чаще растет на юге, оно неприхотливо и спокойно переносит тень.

. Хотя дерево чаще растет на юге, оно неприхотливо и спокойно переносит тень. Слива . Синие сорта этого дерева выдерживают полутень и дают хороший урожай в таких условиях. Однако желтые сливы более требовательны и нуждаются в солнце.

. Синие сорта этого дерева выдерживают полутень и дают хороший урожай в таких условиях. Однако желтые сливы более требовательны и нуждаются в солнце. Яблоня. Яблоня переносит любые места посадки, потому и тень для этого дерева – не страшна.

Обратите внимание. Некоторые деревья со временем вырастают и могут доставать до солнца. К высокорослым деревьям, например, относятся вишня и алыча.



Яблоня – теневыносливое дерево / Фото Pixabay

Какие декоративные деревья можно посадить в тени

В саду можно посадить не только плодовые деревья, но и хвойные или другие декоративные. Хотя они не всегда высоки, но тенелюбивы.