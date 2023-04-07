Даже на больших садовых участках встречаются места, где есть полугустая или большая тень. Это место обычно оставляют пустым, однако туда можно посадить определенные виды деревьев – тенелюбивые и теневыносливые, пишет 24 Канал.

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Тенелюбивые деревья – это те, которые не очень любят "загорать" на солнце и предпочитают тень. В то время как теневыносливые – способны выдерживать тень и продолжать нести плоды. В то же время, они могут не перенести полную тьму.

Какие плодовые деревья можно сажать в тени

  • Вишня. Это дерево прекрасно растет и приносит плоды даже в густых тени. Поэтому его можно смело сажать в уютных уголках сада.
  • Алича. Хотя дерево чаще растет на юге, оно неприхотливо и спокойно переносит тень.
  • Слива. Синие сорта этого дерева выдерживают полутень и дают хороший урожай в таких условиях. Однако желтые сливы более требовательны и нуждаются в солнце.
  • Яблоня. Яблоня переносит любые места посадки, потому и тень для этого дерева – не страшна.


Яблоня – теневыносливое дерево / Фото Pixabay

Какие декоративные деревья можно посадить в тени

В саду можно посадить не только плодовые деревья, но и хвойные или другие декоративные. Хотя они не всегда высоки, но тенелюбивы.

  • Остролистый или японский тис. Это дерево хорошо растет и на солнце, и в тени. Это вечнозеленое и засухоустойчивое растение, которое может вырасти до 10 метров.
  • Уксусное дерево. Прекрасное растение, которое украсит ваш сад. Это дерево похоже на куст или маленькое деревце и хорошо растет в тени.
  • Туя. Это дерево часто сажают не только как декорацию, но и живой забор. Красиво дополнит композицию сада.
  • Можжевельник. Дерево можжевельника имеет красивые пурпурные шишки и произрастает до 15 метров. Является морозостойким и нетребовательным в уходе.