Так, згідно з астрологією, найжорстокішими є чоловіки, народжені під сузір'ям Скорпіона. Може здаватися, що вони безсердечні, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Цей знак зодіаку вважають найнебезпечнішим з-поміж інших. Скорпіони готові йти по головах для досягнення власної мети. Нерідко ці чоловіки люблять маніпулювати та можуть бути байдужими до чужих страждань. Для них головне отримати те, чого хочуть самі.

Вони можуть сильно поранити як словом, так і ділом. Втім, будуть переконані, що у цьому саме ваша вина.

Одна з речей, які люблять Скорпіони, — говорити про свої припущення щодо інших. Наприклад, ваші мотиви, наміри та цінності, не з'ясовуючи і не бажаючи знати, чи справді їхні здогадки відповідають дійсності.

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