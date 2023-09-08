Так, согласно астрологии, наиболее жестокими являются мужчины, рожденные под созвездием Скорпиона. Может казаться, что они бессердечные, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Этот знак зодиака считают самым опасным среди других. Скорпионы готовы идти по головам для достижения своей цели. Нередко эти мужчины любят манипулировать и могут быть безразличными к чужим страданиям. Для них главное получить то, что хотят сами.

Они могут сильно ранить как словом, так и делом. Впрочем, будут убеждены, что в этом именно ваша вина.

Одна из вещей, которые любят Скорпионы, – говорить о своих предположениях относительно других. Например, ваши мотивы, намерения и ценности, не выясняя и не желая знать, действительно ли их догадки соответствуют действительности.

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