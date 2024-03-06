У давні часи, за традицією, люди ходили у лазню, а також святили воду у колодязях. А які заборони та прикмети існують на сьогодні, знає LifeStyle 24.

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День пам'яті 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени

Цей день пов'язують з періодом історії, коли тривала війна між грецьким імператором Феофілом та сарацинами. Відомо, що якось останні заблокували місто Амморея та взяли у полон 42 воїнів. Вони перебували у Сирії протягом семи років. Чоловіки відмовлялися зрікатися християнства та сповідувати іслам, тому зазнали тортур. Згодом їх стратили.

Що не можна робити

  • Заборонено вживати алкогольні напої.
  • Не можна сваритися, пліткувати та лихословити.
  • Краще не набирати воду з криниці інших людей, бо станете жадібними.
  • Не варто відкривати вікна та двері на цілий день.

Народні прикмети

  • Якщо дятел буде стукати по дереву, то скоро похолодає.
  • Якщо мороз триматиметься протягом дня, то готуйтеся до сухого літа.
  • Якщо у водоймах почне танути лід, то не чекайте на хороший врожай.
  • Якщо зранку вдарить мороз, то березень буде холодним.

Що ще відзначають

6 березня відзначається цікаве неофіційне свято – День боротьби з поганим обслуговуванням. Сьогодні важливо нагадувати бізнесу про покращення якості роботи, аби відвідувачі завжди були задоволені.

Також 6 березня – Європейський день праведників. Ініціатором такої події у 2012 році став Європейський парламент. У цей день віддають шану тим людям, які проявили справжній героїзм під час трагічних подій світової історії.