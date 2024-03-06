У давні часи, за традицією, люди ходили у лазню, а також святили воду у колодязях. А які заборони та прикмети існують на сьогодні, знає LifeStyle 24.

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День пам'яті 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени

Цей день пов'язують з періодом історії, коли тривала війна між грецьким імператором Феофілом та сарацинами. Відомо, що якось останні заблокували місто Амморея та взяли у полон 42 воїнів. Вони перебували у Сирії протягом семи років. Чоловіки відмовлялися зрікатися християнства та сповідувати іслам, тому зазнали тортур. Згодом їх стратили.

Що не можна робити

Заборонено вживати алкогольні напої.

Не можна сваритися, пліткувати та лихословити.

Краще не набирати воду з криниці інших людей, бо станете жадібними.

Не варто відкривати вікна та двері на цілий день.

Народні прикмети

Якщо дятел буде стукати по дереву, то скоро похолодає.

Якщо мороз триматиметься протягом дня, то готуйтеся до сухого літа.

Якщо у водоймах почне танути лід, то не чекайте на хороший врожай.

Якщо зранку вдарить мороз, то березень буде холодним.

Що ще відзначають

6 березня відзначається цікаве неофіційне свято – День боротьби з поганим обслуговуванням. Сьогодні важливо нагадувати бізнесу про покращення якості роботи, аби відвідувачі завжди були задоволені.

Також 6 березня – Європейський день праведників. Ініціатором такої події у 2012 році став Європейський парламент. У цей день віддають шану тим людям, які проявили справжній героїзм під час трагічних подій світової історії.