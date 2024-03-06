У давні часи, за традицією, люди ходили у лазню, а також святили воду у колодязях. А які заборони та прикмети існують на сьогодні, знає LifeStyle 24.
Теж цікаво Календар свят і вихідних на перший місяць весни: чи будуть українці відпочивати 8 березня
День пам'яті 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени
Цей день пов'язують з періодом історії, коли тривала війна між грецьким імператором Феофілом та сарацинами. Відомо, що якось останні заблокували місто Амморея та взяли у полон 42 воїнів. Вони перебували у Сирії протягом семи років. Чоловіки відмовлялися зрікатися християнства та сповідувати іслам, тому зазнали тортур. Згодом їх стратили.
Що не можна робити
- Заборонено вживати алкогольні напої.
- Не можна сваритися, пліткувати та лихословити.
- Краще не набирати воду з криниці інших людей, бо станете жадібними.
- Не варто відкривати вікна та двері на цілий день.
Народні прикмети
- Якщо дятел буде стукати по дереву, то скоро похолодає.
- Якщо мороз триматиметься протягом дня, то готуйтеся до сухого літа.
- Якщо у водоймах почне танути лід, то не чекайте на хороший врожай.
- Якщо зранку вдарить мороз, то березень буде холодним.
Що ще відзначають
6 березня відзначається цікаве неофіційне свято – День боротьби з поганим обслуговуванням. Сьогодні важливо нагадувати бізнесу про покращення якості роботи, аби відвідувачі завжди були задоволені.
Також 6 березня – Європейський день праведників. Ініціатором такої події у 2012 році став Європейський парламент. У цей день віддають шану тим людям, які проявили справжній героїзм під час трагічних подій світової історії.