В давние времена, по традиции, люди ходили в баню, а также святили воду в колодцах. А какие запреты и приметы существуют на сегодня, знает LifeStyle 24.

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День памяти 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены

Этот день связывают с периодом истории, когда продолжалась война между греческим императором Феофилом и сарацинами. Известно, что как-то последние заблокировали город Амморея и взяли в плен 42 воинов. Они находились в Сирии в течение семи лет. Мужчины отказывались отрекаться от христианства и исповедовать ислам, поэтому подверглись пыткам. Впоследствии их казнили.

Что нельзя делать

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Нельзя ссориться, сплетничать и сквернословить.

Лучше не набирать воду из колодца других людей, потому что станете жадными.

Не стоит открывать окна и двери на целый день.

Народные приметы

Если дятел будет стучать по дереву, то скоро похолодает.

Если мороз будет держаться в течение дня, то готовьтесь к сухому лету.

Если в водоемах начнет таять лед, то не ждите хорошего урожая.

Если утром ударит мороз, то март будет холодным.

Что еще отмечают

6 марта отмечается интересный неофициальный праздник – День борьбы с плохим обслуживанием. Сегодня важно напоминать бизнесу об улучшении качества работы, чтобы посетители всегда были довольны.

Также 6 марта – Европейский день праведников. Инициатором такого события в 2012 году стал Европейский парламент. В этот день отдают дань уважения тем людям, которые проявили настоящий героизм во время трагических событий мировой истории.