Традиційно у цей період не можна вживати м'ясні, молочні продукти та алкоголь. Крім того, варто відмовитися від гучних гулянь, пише LifeStyle 24.

Важливо Не лише Вербну неділю: які релігійні свята українці відзначатимуть у квітні 2024 року

День пам'яті преподобного Йосипа Піснописця

Йосип Піснописець народився у Палестині. З самого дитинства він дотримувався християнських традицій. У 17 років хлопець пішов до монастиря, а вже незабаром став пресвітером. Преподобний підтримував людей, які сповідували християнську віру, коли їх почали переслідувати. Саме через це Йосипа якось вигнали на острів Крит. Чоловікові вдалося врятуватися завдяки святителю Миколі. Згодом Піснописець створив монастир у Константинополі.

Що не можна робити

Не варто займатися хатніми справами та ремонтом.

Краще відкласти рукоділля та роботу в саду на інший день.

Не можна лихословити, ображатися та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні випаде дощ, то він буде і влітку.

Сонячний день – до ясного літа.

Мороз – до хорошого врожаю пшениці.

Вітер – до холодного літа.

Що ще відзначають

Щороку 4 квітня у світі відзначається Міжнародний день бродячих тварин. Сьогодні людей традиційно закликатимуть допомагати собакам та котам, які не мають дому, а також боротися з безпритульністю.

Також у четвер маємо День створення НАТО. Саме у цей день, у 1949 році, об'єдналися 12 держав. Зараз організація складається з 32 країн. Цікаво, що у березні цього року Швеція приєдналася до Північноатлантичного альянсу.