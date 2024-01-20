Також сьогодні відзначається День Автономної Республіки Крим та День любителів сиру. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Євфимія Великого

Батьки Євфимія довго молилися Господу, щоб у них народилася дитина. Згодом їхнє бажання справдилося. Тому хлопець все життя присвятив служінню Ісусу Христу. У юному віці Євфимій пішов у монастир, став ченцем, а потім відправився у Палестину. Преподобний почав жити у печері, постити та молитися. Євфимій Великий також вмів передбачати майбутнє та зцілювати хворих.

Що не можна робити

Не можна підіймати з землі гроші, інакше накличете злидні.

Не співайте, коли зійде сонце, бо потім багато плакатимете.

Не варто виходити з дому ввечері, адже надворі гуляє нечисть.

Краще не влаштовувати гучні гуляння.

Народні прикмети

Якщо сьогодні почнеться хуртовина, то вона протримається ще тиждень.

Якщо в обід з'явиться сонце, то чекайте на ранню весну.

Якщо дерева вкриються інеєм, то весною буде холодно.

Якщо ж ясно світитиме сонце, то навесні прийде потепління.

Що ще відзначають

20 січня відзначається День Автономної Республіки Крим. У цей день люди згадують референдум, який відбувся 20 січня 1991 року. Тоді понад 90% жителів півострова проголосували за його автономію. Однак у 2014 році Росія окупувала Крим. Такі дії порушують міжнародне право. Тож пам'ятаймо, що Крим – це Україна.

Також сьогодні відзначається щорічне свято – День любителів сиру. Його започаткували прихильники продукту. У цей день варто скуштувати різні види сиру та приготувати з них смачні страви.