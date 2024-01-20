Сегодня отмечается День Автономной Республики Крым и День любителей сыра. Детальнее об этом читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Евфимия Великого

Родители Евфимия долго молились Господу, чтобы у них родился ребенок. Впоследствии их желание сбылось. Поэтому парень всю жизнь посвятил служению Иисусу Христу. В юном возрасте Евфимий ушел в монастырь, стал монахом, а затем отправился в Палестину. Преподобный стал жить в пещере, поститься и молиться. Евфимий Великий также умел предсказывать будущее и исцелять больных.

Что нельзя делать

Нельзя поднимать с земли деньги, иначе назовете нищету.

Не пойте, когда взойдет солнце, потому что потом будете много плакать.

Не стоит выходить из дома вечером, ведь на улице гуляет нечисть.

Лучше не устраивать громкие застолья.

Народные приметы

Если сегодня начнется метель, то она продержится еще неделю.

Если в обед появится солнце, то ждите ранней весны.

Если деревья покроются инеем, весной будет холодно.

Если же светит солнце, то весной придет потепление.

Что еще отмечают

20 января отмечается День Автономной Республики Крым. В этот день люди вспоминают референдум, который состоялся 20 января 1991 года. Тогда более 90% жителей полуострова проголосовали за его автономию. Однако в 2014 году Россия оккупировала Крым. Такие действия нарушают международное право. Поэтому помним, что Крым – это Украина.

Также сегодня отмечается ежегодный праздник – День любителей сыра. Его ввели поклонники продукта. В этот день стоит отведать разные виды сыра и приготовить из них вкусные блюда.