Детальніше про заборони та народні прикмети на цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24. Також дізнавайтеся, які ще свята відзначаються сьогодні.

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День пам'яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті

Відомо, що спершу Юда не вірив у силу Ісуса Христа, хоч і був його братом. Одного разу Йосип вирішив розділити між дітьми землю. Частину хотів віддати й Сину Божому, з чим не погоджувалися інші. Однак Яків сказав, що поділиться своєю землею з Ісусом і визнав, що той народився від Бога.

Через деякий час Юда також прийняв Христа. Святий був одним із дванадцяти апостолів і розповідав про Господа іншим людям. Згодом чоловіка розіп'яли на хресті. Сталося це у Вірменії, надворі був десь 80 рік.

Що не можна робити

Не можна сваритися, злитися та думати про погане.

Не варто переїдатися, бо втратите багато грошей.

Заборонено давати гроші у борг, інакше прийдуть фінансові проблеми.

Народні прикмети

Дощ зранку – до похолодання, а після обіду – до ясної погоди.

Якщо кіт шукатиме холодне місце, то чекайте на жару.

Якщо з'явиться веселка, то скоро потепліє.

Що ще відзначають

На 19 червня припадає щорічне свято – Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. У 2015 році його запровадила Організація Об'єднаних Націй. 19 червня 2008 року Рада Безпеки узгодила резолюцію про сексуальне насильство, тому й обрали таку дату.

Також сьогодні українці святкують День фермера. Свято було започатковане 18 червня 2020 року, згідно з рішенням Володимира Зеленського. Вітаємо усіх українських фермерів та щиро дякуємо за невтомну та важку працю.