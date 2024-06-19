Подробнее о запретах и народных приметах на этот день читайте в материале LifeStyle 24. Также узнавайте, какие еще праздники отмечаются сегодня.

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День памяти святого апостола Иуды, брата Господня по плоти

Известно, что сначала Иуда не верил в силу Иисуса Христа, хотя и был его братом. Однажды Иосиф решил разделить между детьми землю. Часть хотел отдать и Сыну Божьему, с чем не соглашались другие. Однако Иаков сказал, что поделится своей землей с Иисусом и признал, что тот родился от Бога.

Через некоторое время Иуда также принял Христа. Святой был одним из двенадцати апостолов и рассказывал о Господе другим людям. Впоследствии мужчину распяли на кресте. Произошло это в Армении, на дворе был где-то 80 год.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, злиться и думать о плохом.

Не стоит переедать, потому что потеряете много денег.

Запрещено давать деньги в долг, иначе придут финансовые проблемы.

Народные приметы

Дождь с утра – к похолоданию, а после обеда – к ясной погоде.

Если кот будет искать холодное место, то ждите жару.

Если появится радуга, то скоро потеплеет.

Что еще отмечают

На 19 июня приходится ежегодный праздник – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. В 2015 году его ввела Организация Объединенных Наций. 19 июня 2008 года Совет Безопасности согласовал резолюцию о сексуальном насилии, поэтому и выбрали такую дату.

Также сегодня украинцы празднуют День фермера. Праздник был основан 18 июня 2020 года, согласно решению Владимира Зеленского. Поздравляем всех украинских фермеров и искренне благодарим за неутомимый и тяжелый труд.