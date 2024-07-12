Згідно з народними віруваннями, цієї п'ятниці жінкам не варто лити сльози, інакше будете плакати протягом всього року. Детальніше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святих мучеників Прокла та Іларія

Прокл та Іларій жили у часи, коли переслідували людей, які сповідують християнську віру. Перший не захотів поклонятися ідолам, тому піддавався жорстоким катуванням. Одного разу він навіть був змушений бігти за колісницею, однак раптом Господь зупинив ці знущання. Згодом імператор Максим наказав, щоб Прокла вбили з лука. Коли святий йшов на смерть, то зустрів свого дядька Іларія, який також був християнином. Через деякий час обидвох мучеників стратили, а останнього перед тим кинули у в'язницю.

Що не можна робити

Заборонено розпускати плітки, сваритися та лихословити.

Не варто займатися важливими справами, інакше нічого не вдасться.

Жінкам не рекомендується важко працювати, бо так вони захворіють.

Не можна планувати помсту, аби не накликати негаразди.

Народні прикмети

Ранішня роса – до жаркого літа.

Якщо побачите у лісі багато грибів, то чекайте на погану погоду.

Якщо надворі холодно, то готуйтеся до суворої зими.

Туман – до невдалого врожаю.

Що ще відзначають

Щороку 12 липня відзначається Всесвітній день бортпровідника. Така професія з'явилася у Німеччині, у 1928 році. Згодом у Сполучених Штатах Америки до цієї роботи приєдналися жінки, оскільки спершу її виконували лише чоловіки. Першою бортпровідницею стала медсестра, на ім'я Еллен Черч.

Також на другу п'ятницю липня припадає Всесвітній день шашлику. Тож ця подія – чудовий привід, щоб відправитися з друзями й рідними кудись на природу та поїсти смачного м'яса.