Согласно народным верованиям, в эту пятницу женщинам не стоит лить слезы, иначе будете плакать в течение всего года. Подробнее о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на июль 2024 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святых мучеников Прокла и Илария

Прокл и Иларий жили во времена, когда преследовали людей, исповедующих христианскую веру. Первый не захотел поклоняться идолам, поэтому подвергался жестоким пыткам. Однажды он даже был вынужден бежать за колесницей, однако вдруг Господь остановил эти издевательства. Впоследствии император Максим приказал, чтобы Прокла убили из лука. Когда святой шел на смерть, то встретил своего дядю Илария, который также был христианином. Через некоторое время обоих мучеников казнили, а последнего перед тем бросили в тюрьму.

Что нельзя делать

Запрещено распускать сплетни, ссориться и сквернословить.

Не стоит заниматься важными делами, иначе ничего не удастся.

Женщинам не рекомендуется тяжело работать, потому что так они заболеют.

Нельзя планировать месть, чтобы не навлечь неприятности.

Народные приметы

Утренняя роса – к жаркому лету.

Если увидите в лесу много грибов, то ждите плохую погоду.

Если на улице холодно, то готовьтесь к суровой зиме.

Туман – к неудачному урожаю.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника. Такая профессия появилась в Германии, в 1928 году. Впоследствии в Соединенных Штатах Америки к этой работе присоединились женщины, поскольку сначала ее выполняли только мужчины. Первой бортпроводницей стала медсестра, по имени Эллен Черч.

Также на вторую пятницу июля приходится Всемирный день шашлыка. Поэтому это событие – отличный повод, чтобы отправиться с друзьями и родными куда-то на природу и поесть вкусного мяса.