У давні часи наші предки у перший день весни не працювали, натомість влаштовували гучні гуляння. Крім того, люди починали готуватися до посівної. Більше про цей день розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобномучениці Євдокії

Євдокія не завжди дотримувалася християнських традицій. В юному віці вона вела розпусний спосіб життя. Одного разу до міста, в якому мешкала дівчина, приїхав настоятель чоловічого і жіночого монастирів, на ім'я Герман. Вони були в одному будинку, тому вночі Євдокія почула, як він читає Святе Письмо.

Наступного дня дівчина вирішила поговорити з Германом та прийняти хрещення. Згодом вони відправилися у жіночий монастир, у якому Євдокія стала настоятелькою. Свята володіла даром, про який якось дізнався Геліополь Вінкентій. Він наказав вбити Євдокію. Жінка померла у 120 році.

Що не можна робити

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто виходити на вулицю після заходу сонця, бо притягнете біди.

Краще скасувати всі плани на сьогодні.

Народні прикмети

Хороша погода – до врожайного року.

Якщо курочки питимуть з калюж, то чекайте на ранню весну.

Південний вітер – до дощового літа.

Якщо випаде сніг, то восени у лісі буде багато грибів.

Заметіль – до довгої весни.

Вітаємо усіх Нехай тепло прийде у кожен дім: чарівні картинки-привітання з першим днем весни для близьких

Що ще відзначають

Щороку 1 березня проходить Всесвітній день цивільної оборони. Його запровадила Генеральна Асамблея Міжнародної організації цивільної оборони у 1990 році. Саме у цей день 1972 року вона отримала міжурядовий статус. Крім того, 18 держав схвалили статут цієї організації.

Також у першу п'ятницю березня відзначається Всесвітній день молитви. До святкування долучилися приблизно 180 країн – Україна також. За традицією, сьогодні жінки-християнки моляться за справедливість та мир.