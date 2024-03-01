В давние времена наши предки в первый день весны не работали, вместо этого устраивали громкие гуляния. Кроме того, люди начинали готовиться к посевной. Больше об этом дне расскажет LifeStyle 24.

Кстати С первым днем весны, украинцы: подборка самых красивых открыток-поздравлений

День памяти преподобномученицы Евдокии

Евдокия не всегда придерживалась христианских традиций. В юном возрасте она вела развратный образ жизни. Однажды в город, в котором обитала девушка, приехал настоятель мужского и женского монастырей, по имени Герман. Они были в одном доме, поэтому ночью Евдокия услышала, как он читает Священное Писание.

На следующий день девушка решила поговорить с Германом и принять крещение. Впоследствии они отправились в женский монастырь, в котором Евдокия стала настоятельницей. Святая обладала даром, о котором как-то узнал Гелиополь Винкентий. Он приказал убить Евдокию. Женщина умерла в 120 году.

Что нельзя делать

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит выходить на улицу после захода солнца, потому что привлечете беды.

Лучше отменить все планы на сегодня.

Народные приметы

Хорошая погода – к урожайному году.

Если курочки будут пить из луж, то ждите раннюю весну.

Южный ветер – к дождливому лету.

Если выпадет снег, то осенью в лесу будет много грибов.

Метель – к долгой весне.

Поздравляем всех Пусть тепло придет в каждый дом: волшебные картинки-поздравления с первым днем весны для близких

Что еще отмечают

Каждый год 1 марта проходит Всемирный день гражданской обороны. Его ввела Генеральная Ассамблея Международной организации гражданской обороны в 1990 году. Именно в этот день 1972 года она получила межправительственный статус. Кроме того, 18 государств одобрили устав этой организации.

Также в первую пятницу марта отмечается Всемирный день молитвы. К празднованию присоединились примерно 180 стран – Украина также. По традиции, сегодня женщины-христианки молятся за справедливость и мир.