Однак українцям важливо пам'ятати, що змогли зустріти березень завдяки хлопцям та дівчатам, які вже десятий рік боронять нашу державу на фронті. Тому сьогодні не забудьте подякувати українським військовим.

Чудові слова Для рідних та друзів: найщиріші привітання у прозі та віршах з першим днем весни

У перший день весни привітайте своїх рідних та друзів прекрасними листівками, які публікує LifeStyle 24. А ми бажаємо, щоб найближчі три місяці стали щасливими, веселими та особливими для кожного з вас.

Листівки-привітання з першим днем весни

Вітаємо з першим днем весни / Фото УНІАН

Вітаємо з першим днем весни / Фото "Реаліст"

Вітаємо з першим днем весни / Фото forumsmile.com.ua

Вітаємо з першим днем весни / Фото Canva

Вітаємо з першим днем весни / Фото Joy Pup

Вітаємо з першим днем весни / Фото Joy Pup

Вітаємо з першим днем весни / Фото Pexels

Вітаємо з першим днем весни / Фото Pexels

Вітаємо з першим днем весни / Фото art-shop.com.ua