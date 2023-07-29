Другий місяць літа потроху закінчується. 29 липня День ангела відзначають Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло та Алевтина, зазначає 24 Канал.

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Окрім цього в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил. Християни 29 липня вшановують пам'ять священномученика Афіногена та його десяти учнів. Вони всі постраждали за віру під час гонінь у Севастії. Правитель Філомарх наказав затримати, закатувати та обезголовити Афіногена та його учнів за поширення християнства.

Наші предки вірили, що після Афіногена літо потроху стає холоднішим, особливо ранки та вечори. Найбільша спека вже позаду.

Що не можна робити 29 липня

У цей день не можна сваритися, кричати та бажати комусь зла.

Не зловживайте шкідливою їжею, алкоголем та іншими звичками, які можуть негативно вплинути на ваше здоров'я.

Якщо запланували генеральне прибирання – його варто перенести на інший день.

Прикмети на 29 липня