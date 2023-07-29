Второй месяц лета понемногу заканчивается. 29 июля День ангела отмечают Юлия, Яков, Валентина, Петр, Федор, Павел и Алевтина, отмечает 24 Канал.

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Кроме этого, в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил. Христиане 29 июля чтят память священномученика Афиногена и десяти его учеников. Все они пострадали за веру во время гонений в Севастии. Правитель Филомарх приказал задержать, замучить и обезглавить Афиногена и его учеников за распространение христианства.

Наши предки верили, что после Афиногена лето понемногу становится холоднее, особенно утром и вечером. Самая большая жара уже позади.

Что нельзя делать 29 июля

В этот день нельзя ссориться, кричать и желать кому-нибудь зла.

Не злоупотребляйте вредной пищей, алкоголем и другими привычками, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Если запланировали генеральную уборку – ее следует перенести на другой день.

Приметы на 29 июля