2 серпня – це також День аеромобільних військ України. А серед іменинників – чоловіки, які мають ім'я Ілля, зазначає 24 Канал. Їх можна привітати гарними картинками та словами у прозі й віршах.
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2 серпня в церковному календарі
Пророк Ілля – один з найшанованіших святих у християнстві. Згідно з Біблією, Господь забрав його на небо живим. Пророк вирушив до Бога на вогняній колісниці, після чого його й почали називати громовержцем.
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2 серпня вшановують пророка Іллю / Фото з відкритих джерел
Головні заборони цього дня
- Наші предки вірили, що цього дня не можна купатися, адже є високий ризик потонути.
- Також не варто у цей день перебувати на полі.
- 2 серпня забороняється випускати на вулицю домашніх тварин.
- Якщо рибалки зловили рибу з червоними очима, то її краще відпустити назад.
Прикмети на 2 серпня
- Якщо вранці хмарно – це до гарного врожаю.
- Якщо опівдні хмарно – може бути поганий врожай.
- Після обіду на Іллю буде така погода, якою буде цьогорічна осінь.