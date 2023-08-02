2 серпня – це також День аеромобільних військ України. А серед іменинників – чоловіки, які мають ім'я Ілля, зазначає 24 Канал. Їх можна привітати гарними картинками та словами у прозі й віршах.

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2 серпня в церковному календарі

Пророк Ілля – один з найшанованіших святих у християнстві. Згідно з Біблією, Господь забрав його на небо живим. Пророк вирушив до Бога на вогняній колісниці, після чого його й почали називати громовержцем.

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2 серпня вшановують пророка Іллю / Фото з відкритих джерел

Головні заборони цього дня

Наші предки вірили, що цього дня не можна купатися, адже є високий ризик потонути.

Також не варто у цей день перебувати на полі.

2 серпня забороняється випускати на вулицю домашніх тварин.

Якщо рибалки зловили рибу з червоними очима, то її краще відпустити назад.

Прикмети на 2 серпня