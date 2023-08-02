2 августа – это также День аэромобильных войск Украины. А среди именинников – мужчины, имеющие имя Илья, отмечает 24 Канал. Их можно поздравить красивыми картинками и словами в прозе и стихах.
Важно Православный календарь на август: какие праздники будут отмечать христиане
2 августа в церковном календаре
Пророк Илия – один из самых почитаемых святых в христианстве. Согласно Библии, Господь забрал его на небо живым. Пророк отправился к Богу на огненной колеснице, после чего его и стали называть громовержцем.
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2 августа чтят пророка Илью / Фото из открытых источников
Главные запреты этого дня
- Наши предки верили, что в этот день нельзя купаться, ведь высок риск утонуть.
- Также не следует в этот день находиться на поле.
- 2 августа запрещается выпускать на улицу домашних питомцев.
- Если рыбаки поймали рыбу с красными глазами, ее лучше отпустить обратно.
Приметы на 2 августа
- Если утром облачно – это хороший урожай.
- Если в полдень облачно, может быть плохой урожай.
- После обеда на Илью будет такая погода, какой будет нынешняя осень.